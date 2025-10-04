Хоккеисты «Металлурга» второй раз в сезоне победили у ЦСКА в чемпионате КХЛ

Южноуральцы выиграли у армейцев в Москве со счетом 3:1

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» вновь взяли верх над столичным ЦСКА в чемпионате КХЛ. После домашней победы (5:4) южноуральцы выиграли у соперников в Москве со счетом 3:1. Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в восьмой раз победил у команд Игоря Никитина в последних девяти матчах, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».

В прошлом сезоне команды сыграли между собой два раза, а в столице игра прошла, вы не поверите... 3 октября 2024 года. Тот день стал «черным» для армейцев из Москвы: они потерпели сокрушительное поражение от «Металлурга» со счетом 0:7, причем шесть шайб они пропустили во втором периоде!

И вот год спустя команды встретились в тот же самый день, в том же самом месте. Вряд ли у хозяев площадки могли быть реваншистские настроения (состав команды в межсезонье обновился, да и тренерский штаб сменился), им куда важнее было просто одержать победу, чтобы догнать лидеров «Запада». Впрочем, команды в текущем сезоне уже встречались друг с другом — в Магнитогорске южноуральцы выиграли со счетом 5:4.

Однако сделать им это не удалось. Первый период завершился без заброшенных шайб, а в дебюте второго гости вышли вперед. Вывел «Металлург» вперед Руслан Исхаков. Впрочем, армейцы достаточно быстро отыгрались — на «пятаке» здорово сыграл Павел Карнаухов.

Едва начался третий период, как Дмитрий Силантьев напомнил о себе. В помощь ему был рикошет от клюшки защитника армейцев — 2:1! Так «Металлург» впервые реализовал большинство за четыре последних матча, затратив на это 13 попыток.

Хозяева, понятное дело, пошли ва-банк, оголяя тылы. У магнитогорцев было несколько хороших возможностей увеличить отрыв. Но точку в матче они поставили тогда, когда армейцы заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Никита Коротков перехватил шайбу и забил в пустые ворота — 3:1! Это была восьмая победа «Металлурга» под руководством Андрея Разина над командами Игоря Никитина в девяти последних матчах.

«Считаю, хорошую игру провели. Темп был хороший, быстрый. Хорошо вратари сыграли. У нас было много большинства, к сожалению или к счастью, забили всего один гол. Считаю, хорошо сыграли в обороне, где надо, подчищал вратарь», — отметил на пресс-конференции наставник «Металлурга» Андрей Разин.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Сезон-2025/2026. 3 октября. ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Руслан Исхаков (Никита Михайлис, Артем Минулин), 21:48 (5×5).

1:1 — Павел Карнаухов (Иван Патрихаев, Дмитрий Бучельников), 26:17 (5×5).

1:2 — Дмитрий Силантьев (Робин Пресс, Владимир Ткачев), 40:28 (5×4).

1:3 — Никита Коротков, 57:50 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Илья Набоков («Металлург»)

Совершил 21 сэйв, во многом благодаря ему «Металлург» одержал эту непростую победу.

Дмитрий Гамзин (ЦСКА)

Голкипер армейцев здорово действовал на последнем рубеже. Хотя и считается в клубе вторым номером. Заслужил хорошие оценки за свою игру.

Дмитрий Силантьев («Металлург»)

В девятый раз подряд набирает очки в чемпионате КХЛ. На этот раз ограничился одним баллом, зато его гол стал в итоге победным!

Следующий матч «Металлург» также проведет в Москве. Уже 5 октября подопечные Андрея Разина сразятся с другой столичной командой — «Спартаком».

Фото: пресс-служба ХК ЦСКА (Москва).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).