«Металлург» в сентябре: Силантьев «зажигает», Толчинский отдыхает

В магнитогорской команде роль лидера взяли на себя старожилы клуба, а не новички

Хоккейный клуб «Металлург» взял резвый старт в чемпионате КХЛ, идет в группе лидеров «Востока». Успех магнитогорцам приносят старожилы команды, их игру во многом определяет связка Силантьев — Канцеров. Два главных приобретения летнего межсезонья пока не оправдывают авансы, особенно это касается Сергея Толчинского. Подводим итоги первого месяца «регулярки» для магнитогорского «Металлурга».

Коротко о главном

Перед стартом сезона штаб «Металлурга» многие упрекали за селекцию клуба в межсезонье. А если точнее — за то, что в команду брали слишком уж миниатюрных игроков и магнитогорский коллектив получается чуть не самым низкорослым в лиге. Мол, а кто будет защищать лидеров команды и бороться на «пятаке», если средний рост команды — менее 180 сантиметров?

Но сезон стартовал, и это не кажется проблемой для «Металлурга». Тренерский штаб грамотно использует свои козыри и «прячет» недостатки. Да, без сбоев не обходится, а у кого их не бывает. Пожалуй, сейчас магнитогорцы показывают самый симпатичный хоккей в лиге — атакующий и результативный.

Сможет ли вписаться в такой стиль игры Евгений Кузнецов? Вопрос сложный. Конечно же, это уже не тот Кузя, который летал по площадке в молодости. Но атакующий потенциал команды такой центрфорвард точно усилит. И если у него «попрет», то «Металлург» станет одним из главных претендентов на победу в Кубке Гагарина.

Лучший матч: «Ак Барс» — «Металлург» — 3:6

Магнитогорский клуб выдал превосходный первый период, прокатившись катком по казанцам на их же льду. Подопечные Андрея Разина забросили пять (!) безответных шайб, сняв все вопросы о победителе. Второй и третий отрезки матча, по сути, превратились в формальность.

Хотя… Надо отдать должное казанцам, они попытались совершить камбэк. «Металлург» дал им такой шанс, играя уже в полноги, а когда это нужно было — снова включился в игру. Но игра магнитогорцев в первом периоде — это высший пилотаж!

Худший матч: «Металлург» — «Ак Барс» — 3:4

Удивительно, но магнитогорцы сыграли худший матч с тем же «Ак Барсом», но уже на родной площадке. Самое интересное в том, что южноуральцы так же здорово начали встречу, к экватору встречи вели 3:0, а затем почему-то бросили играть.

Казанцы еще во втором периоде забили-таки гол престижа, а в третьем резко взвинтили темп, забили три безответные шайбы и вырвали победу в концовке. Героем матча стал оформивший дубль форвард гостей Григорий Денисенко.

Лучший игрок — Дмитрий Силантьев

Здесь и сейчас форвард «Металлурга» — лучший бомбардир чемпионата КХЛ! В 10 матчах Дмитрий Силантьев набрал 15 (6 + 9) очков. А еще выдал серию из 8 подряд игр с набранными баллами за результативность. Кстати говоря, она еще продолжается.

Нет ничего удивительного в том, что комиссия КХЛ признала Дмитрия Силантьева лучшим форвардом месяца. На его счету также победный гол в матче со «Спартаком», 9 силовых приемов, 9 блокированных бросков, 4 отбора шайбы и 4 перехвата. Кроме того, форвард возглавил рейтинг игроков КХЛ, который рассчитывается из множества статистических показателей. У него 4,59 балла, в тройке также Евгений Митякин из «Нефтехимика» (3,80 балла) и Максим Лажуа из «Авангарда» (3,69).

Худший игрок — Сергей Толчинский





8 матчей, 1 заброшенная шайба и 1 результативная передача — не такого дебюта за «Металлург» ждали от Сергея Толчинского хоккейные болельщики. Да и боссы клуба заключали контракт со звездным форвардом не для того, чтобы тот играл на уровне четвертого звена.

Пока у экс-форварда СКА не идет игра от слова совсем. Топовый снайпер КХЛ забросил лишь одну шайбу за магнитогорский клуб, и то — с буллита! Андрею Разину предстоит поломать голову над тем, как найти для форварда удачные сочетания в команде.

Лидеры по статистике:

Дмитрий Силантьев — 15 (6 + 9) очков, «+5»

Роман Канцеров — 10 (5 + 5) очков, «+3»

Владимир Ткачев — 9 (0 + 9) очков, «+4»

Никита Михайлис — 7 (4 + 3) очков, «−1»

Даниил Вовченко — 7 (2 + 5) очков, «+3»

Что клуб ждет в октябре?

У магнитогорцев непростой график игр в этом месяце. «Металлург» сыграет 11 матчей, из них 7 — на выезде. Но есть небольшие паузы между играми, а значит, у подопечных Андрея Разина будет возможность немного выдохнуть и восстановить силы. Любопытно, как впишется в новый коллектив Евгений Кузнецов. И это главный вопрос для хоккейных болельщиков: усилит ли клуб или потянет якорем на дно?

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).