В хоккейном клубе «Челмет» будут играть братья‑близнецы из «Ижстали»

С челябинской командой заключили контракт Илья и Дмитрий Назаровы

Челябинский хоккейный клуб «Челмет» заключил контракт до конца сезона-2024/2025 с братьями-близнецами Ильей и Дмитрием Назаровыми. В текущем сезоне оба выступали за команду «Ижсталь» в чемпионате ВХЛ, были одними из ее лидеров. Штаб «Челмета» также отказался от услуг двух хоккеистов, совершив сделку с клубом «Дизель», в эту команду в обмен на денежную компенсацию отправились Дмитрий Кандаков и Александр Борисенков, сообщает пресс-служба ХК «Челмет».

Братья-близнецы Илья и Дмитрий Назаровы перешли в челябинский клуб из «Ижстали» в обмен на денежную компенсацию. Контракт с 21-летними нападающими рассчитан до конца сезона-2024/2025. Оба выступали за «Локо-76» в МХЛ, а также пензенский «Дизель» и ижевскую «Ижсталь» в ВХЛ.

Интересно, что у новобранцев «Челмета» похожие статистические показатели в ВХЛ: у Дмитрия 66 матчей и 21 (12 + 9) очко, а Ильи — 64 игры и 22 (12 + 10) балла за результативность. Братья Назаровы начинали играть в Москве, являются воспитанниками местной спортшколы «Русь».

Штаб челябинского «Челмета» также принял решение отказаться от услуг двух хоккеистов. Так, Дмитрий Кандаков и Александр Борисенков продолжат свое выступление за «Дизель». Челябинский клуб получил от пензенского клуба денежную компенсацию за переход игроков.

Напомним, что в текущем чемпионате ВХЛ челябинский «Челмет» занимает 15-е место из 33 команд. Завтра, 21 декабря, «черно-белые» принимают на своем льду… ижевскую «Ижсталь». Илья и Дмитрий Назаровы смогут дебютировать в матче против своей бывшей команды.