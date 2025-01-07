Хоккейные клубы «Челмет» и «Торпедо» забросили 10 шайб в матче ВХЛ

В результативной игре нижегородцы выиграли у челябинцев со счетом 6:4

В чемпионате ВХЛ команды «Торпедо-Горький» и «Челмет» выдали один из самых результативных матчей сезона, забросив на двоих 10 шайб. Сегодня, 7 января, нижегородская команда выиграла у челябинской со счетом 6:4. Пять шайб соперники забросили друг другу в последние 10 минут игры, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Обе команды в текущем чемпионате ВХЛ преследуют свои задачи. Фарм-клуб нижегородского «Торпедо» идет в группе лидеров: перед матчем с «Челметом» волжане занимали пятую строчку в турнирной таблице.

Челябинцы продолжают отчаянно сражаться за попадание в зону плей-офф. Поэтому победа нужна была обеим коллективам. Возможно, поэтому матч между ними и получился таким результативным.

Хотя поначалу ничто не предвещало голевой феерии. В первом периоде зрители увидели три заброшенные шайбы, во втором — две. Но контролировали ход игры хозяева льда, которые после двух периодов вели в счете 4:1. В дебюте третьего они забросили еще одну шайбу и, казалось, «черно-белые» уже не претендовали на то, чтобы как-то спасти матч.

Но в последнюю десятиминутку подопечные Марата Аскарова пошли ва-банк, резко добавили в движении. Приняли их правила игры и нижегородцы — на льду обе команды стали играть с акцентом на атаку. В голевой перестрелке лучше выглядели челябинцы: они выиграли третий период, но проиграли матч. Хоккеистам «Челмета» не хватило времени на то, чтобы сравнять счет.

В итоге — 6:4. Это один из самых результативных матчей сезона в ВХЛ. Но не самый. В текущем чемпионате 22 декабря хоккеисты столичной «Звезды» на своей площадке выиграли со счетом 8:3 у ХК «Тамбов».

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 7 января. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Челмет» (Челябинск) — 6:4 (2:1, 2:0, 2:3).

Шайбы забросили:

0:1 — Никита Телегин (Константин Климонтов, Никита Екимов), 08:26 (5×5).

1:1 — Илья Бочков, 09:01 (5×5).

2:1 — Роман Опалев (Данил Савунов, Иван Чесноков), 09:53 (5×5).

3:1 — Илья Чефанов (Роман Опалев, Арсений Варлаков), 23:44 (5×5).

4:1 — Кирилл Свищев (Василий Шумилов, Матвей Уткин), 30:16 (5×5).

5:1 — Алексей Сергеев (Глеб Чесноков, Арсений Варлаков), 49:47 (5×5).

5:2 — Илья Зиновьев (Никита Екимов, Руслан Агламзянов), 54:37 (5×5).

6:2 — Максим Неволин (Данил Савунов, Максим Глинский), 56:38 (5×5).

6:3 — Иван Стежкин (Александр Филатов, Егор Иванов), 58:00 (5×5).

6:4 — Михаил Горюнов-Рольгизер (Илья Зиновьев), 59:35 (5×5).

Нижегородский клуб благодаря победе поднялся еще на одну строчку выше в турнирной таблице и занимает четвертое место. «Челмет» остался на 20-й позиции, но вся борьба за место в плей-офф впереди: челябинцы лишь на 1 очко отстают от занимающего 16-ю строчку казанского «Барса». Послезавтра, 9 января, «черно-белые» сыграют в гостях с клубом «Рязань-ВДВ».

Фото: пресс-служба ХК «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

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