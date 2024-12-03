Хоккейный клуб «Челмет» упустил победу в матче с «Барсом» в ВХЛ

Челябинцы вели в счете 2:0, но в третьем периоде пропустили три безответные шайбы

Хоккеисты челябинского «Челмета» потерпели обидное поражение в чемпионате ВХЛ. В домашнем поединке они вели в счете со счетом 2:0 с казанским «Барсом». Но умудрились в третьем периоде пропустить три шайбы и проиграть 2:3. Героем матча стал форвард гостей Равиль Якупов, оформивший «дубль».

Подопечные Марата Аскарова хорошо начали матч, взяли под контроль шайбу, много атаковали ворота соперника. Хотя и вынуждены были первыми сыграть в меньшинстве. Челябинцы выстояли, а затем и организовали гол. После броска Артема Удота шайба отскочила к Ивану Стежкину. Последнему не составило труда забить в пустые ворота — 1:0.

В дебюте второго периода «черно-белые» увеличили отрыв в счете. Причем сделали это в меньшинстве. Защитник Алексей Савельев перехватил шайбу в нейтральной зоне, выкатился на ворота соперника и переиграл голкипера гостей — 2:0.

А затем случился кошмарный для «Челмета» третий период. Как хоккеисты челябинского клуба упустили победу — не знают, наверное, и они сами. Виной всему ужасный отрезок, в течение которого казанцы за шесть минут забросили аж три шайбы! Две из них на счету Равиля Якупова.

У подопечных Марата Аскарова было десять минут на то, чтобы спасти матч. Не получилось. Хотя в самой концовке, уже сняв вратаря на шестого полевого игрока, они были близки к успеху.

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 3 декабря. «Челмет» (Челябинск) — «Барс» (Казань) — 2:3 (1:0, 1:0, 0:3).

Шайбы забросили:

1:0 — Иван Стежкин (Алексей Рыкманов, Артем Удот), 14:41 (5×5).

2:0 — Алексей Савельев, 32:56 (4×5).

2:1 — Равиль Якупов, 44:47 (5×5).

2:2 — Даниил Четвериков (Всеволод Альметкин), 48:41 (5×5).

2:3 — Равиль Якупов (Данил Зиновьев, Иван Климкин), 50:52 (5×5).

«Челмет» сохранил место в зоне плей-офф ВХЛ. Но вплотную к нему в турнирной таблице подобрались ближайшие преследователи. Челябинцам нужно срочно набирать очки. В следующем матче «черно-белые» сыграют в гостях с клубом «Челны». Кстати, в Челябинске наши парни недавно разгромили соперников со счетом 7:1.