Хоккейный клуб «Челмет» неожиданно выиграл у «Химика» в чемпионате ВХЛ

Челябинская команда победила у одного из лидеров чемпионата со счетом 5:2

Хоккеисты челябинского «Челмета» одержали неожиданную победу в чемпионате ВХЛ, выиграв в гостях у воскресенского «Химика» — 5:2. Подмосковная команда является одним из лидеров турнира, но в матче с южноуральцами потерпела поражение. Челябинский клуб благодаря победе приблизился к зоне плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Залогом успешного результата для «Челмета» стала хорошая игра команды в первом периоде. Уже в самом дебюте челябинцы открыли счет в матче, а автором заброшенной шайбы стал Артем Проничкин. В середине периода «черно-белые» реализовали большинство — цели достиг точный бросок Михаила Горюнова-Рольгизера. Правда, хозяева практически тут же сократили разрыв в счете до минимума. 1:2 — так завершился первый отрезок матча.

На старте второго периода челябинцы сначала остались вчетвером, а потом и втроем. «Химик» численный перевес не реализовал, а в меньшинстве мог забить «Челмет». Егор Иванов выскочил четвертым полевым из штрафбокса и тотчас получил передачу от партнера в нейтральной зоне. Увы, выход один на один форварду челябинцев реализовать не удалось.

А затем случился курьезный гол. Голкипер «Челмета» Владислав Сухачев зачем-то поехал за ворота, потерял шайбу, а Даниил Соболев забивал уже в пустые ворота. Повезло, что судьи гол не засчитали. Выяснилось, что ранее игрок «Химика» оказался в офсайде. Зато «Челмету» удалось забить гол в «раздевалку» — точный бросок с неудобной руки нанес Артем Удот.

В заключительном периоде заставил обратить на себя внимание Константин Климонтов. Опытнейший защитник забросил первую шайбу после возвращения в Челябинск, сделав счет 4:1. Хозяева ответили голом в большинстве. Ну а точку в матче поставил Никита Екимов, который забивал уже в пустые ворота — 5:2!

«Ребята сегодня сделали все возможное, чтобы завоевать 2 очка. Боевая игра, много было стыков. В обороне отыграли довольно-таки хорошо. Влад Сухачев нас сегодня держал весь матч в игре, реализовали свои моменты — это здорово», — отметил на пресс-конференции главный тренер «Челмета» Марат Аскаров.

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 11 января. «Химик» (Воскресенск) — «Челмет» (Челябинск) — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Артем Проничкин (Никита Екимов, Руслан Агламзянов), 04:16 (5×5).

0:2 — Михаил Рольгизер (Кирилл Кадышев, Константин Климонтов), 11:11 (5×4).

1:2 — Даниил Соболев (Арсений Парамонов, Георгий Овчинников), 12:22 (5×5).

1:3 — Артем Удот (Никита Телегин), 39:21 (5×5).

1:4 — Константин Климонтов (Кирилл Кадышев), 41:11 (5×4).

2:4 — Максим Кровяков (Данил Пивчулин, Егор Чезганов), 43:02 (5×4).

2:5 — Никита Екимов (Алексей Рыкманов), 59:52 (пв).

Благодаря этой победе подопечные Марата Аскарова вплотную приблизились к топ-16 в турнирной таблице. Следующий матч «Челмет» сыграет послезавтра, 13 января. Нашей команде предстоит сразиться в гостях с клубом «АКМ» из Тулы.

Фото: пресс-служба ХК «Химик» (Воскресенск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом ИА «Первое областное».