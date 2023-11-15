В хоккейном клубе «Белые медведицы» появился мастер по блокированию бросков

Защитник челябинской команды Марина Лазарева лидирует по этому показателю в ЖХЛ

Челябинская хоккеистка клуба «Белые медведицы» Марина Лазарева возглавила список лучших игроков ЖХЛ по блокированным броскам. Защитник «черно-белых» в 18 матчах совершила 47 блок-аутов, не дав соперницам нанести точный бросок по воротам челябинской команды, сообщается на сайте Женской хоккейной лиги.

Статистические данные по итогам текущего чемпионата ЖХЛ были опубликованы на сайте лиги. С сезона-2023/2024 здесь стали подсчитывать и количество заблокированных бросков. По этому показателю защитник челябинского клуба Марина Лазарева вне конкуренции. В 18 матчах она блокировала 47 бросков соперниц. Занимающие вторую и третью строчку в списке Ангелина Гончаренко («Торпедо») и Алина Матвеева («Белые медведицы») сделали 42 и 36 блок-аутов соответственно.

Отметим, что Марина Лазарева является в «Белых медведицах» и самым результативным защитником. В ее активе 8 (3+5) очков. В списке лучших бомбардиров клуба она уступает лишь форварду Марии Надеждиной, у которой 12 (5+7) очков.

К сожалению, самоотверженная игра в защите пока не помогает команде «Белые медведицы» занимать лидирующие позиции в чемпионате ЖХЛ. Челябинская команда занимает 5-е место из 8 участвующих команд.

В ближайшем матче «Белые медведицы» сыграют с клубом СКСО из Екатеринбурга. Соперницы челябинок занимают предпоследнее, 7-е место в чемпионате. Уральское дерби пройдет в Челябинске 19 ноября.