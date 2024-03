Хоккейная команда «Белые Медведицы» заняла пятое место в регулярном чемпионате ЖХЛ

Челябинки в первом раунде плей-офф сыграют с «Динамо-Невой» из Санкт-Петербурга

Сегодня, 1 марта, завершился регулярный чемпионат в Женской хоккейной лиге, по итогам которого определились все пары четвертьфиналистов серии плей-офф турнира. Челябинская команда «Белые Медведицы» финишировала в «регулярке» на пятом месте и теперь в играх на выбывание сразится с питерским клубом «Динамо-Нева», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Завершали регулярный чемпионат ЖХЛ челябинские хоккеистки серией матчей с красноярской «Бирюсой». К сожалению, во всех трех поединках «Белые Медведицы» потерпели поражения. И если в первом матче подопечные Дениса Афиногенова оказали достойное сопротивление сопернику, проиграв со счетом 2:4, то в двух следующих поединках уступили по всем статьям. Позавчера, 28 февраля, наша команда проиграла со счетом 0:3, а сегодня потерпела сокрушительное поражение — 0:5.

«Пятое место по итогам регулярного чемпионата ЖХЛ — это лучший результат „Белых Медведиц“ в новейшей истории клуба. В прошлом сезоне „черно-белые“ финишировали седьмыми, в позапрошлом — восьмыми», — сообщила пресс-служба ХК «Белые Медведицы».

Таким образом, по итогам «регулярки» были сформированы все пары четвертьфиналов Кубка ЖХЛ. В серии плей-офф в первом раунде до трех побед сыграют:

«Агидель» (Уфа) vs «СКСО» (Екатеринбург)

«Торпедо» (Нижний Новгород) vs «МСМО 7.62» (Московская область)

«Бирюса» (Красноярск) vs «Торнадо» (Московская область)

«Динамо-Нева» (Санкт-Петербург) vs «Белые Медведицы» (Челябинск)

Серия «Динамо-Нева» — «Белые Медведицы» стартует 7 марта в Санкт-Петербурге. Там же пройдет второй поединок. 11 марта откроется челябинская часть четвертьфинала. Если команды не выявят победителя за три матча, то четвертый состоится в Челябинске, пятый — в Санкт-Петербурге.