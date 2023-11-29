Команда «Белые медведицы» завершила первый круг чемпионата ЖХЛ на пятом месте

Подводим промежуточные итоги турнира для челябинского клуба

В чемпионате Женской хоккейной лиги позади половина дистанции. Челябинская команда «Белые медведицы» завершила первый круг турнира на пятой позиции. Подопечные Дениса Афиногенова достойно сражаются с лучшими командами страны, однако пока вряд ли готовы к тому, чтобы бороться за медали чемпионата. Подводим промежуточные итоги турнира и объясняем, почему нашим девчатам еще сложно соперничать с лидерами ЖХЛ.

Чтобы оценить текущее положение команды в чемпионате ЖХЛ, нужно начать с того, как она выступила в сезоне предыдущем. Тогда, напомним, «Белые медведицы» финишировали на седьмом месте. Но нужно учесть, что команда заново строилась, в ней шли большие изменения в составе. Кроме того, и нынешний главный тренер «черно-белых» Денис Афиногенов возглавил коллектив по ходу сезона.

Новый рулевой челябинского клуба заявил по окончании сезона, что не удовлетворен тем, как команда провела чемпионат. Но заверил, что знает, как исправить ситуацию. Денис Афиногенов заверил, что у него есть четкое понимание того, как добиться прогресса с командой.

«Если договоримся с руководством о дальнейшей работе, то знаю, как исправить положение. В этом случае на следующий год точно будем в четверке при хорошей работе, предсезонке. Сейчас будем давать „физику“ хоккеисткам с прицелом уже на следующий сезон», — заявил специалист в марте этого года.

Положительно оценил работу нового рулевого «Белых медведиц» и гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин, в структуру которого входит и женский клуб. Он отметил, что видит «качественный шаг вперед, но пока коллектив не может на равных бороться с лидерами ЖХЛ, хотя и будет к этому стремиться».

Итак, кредит доверия Денис Афиногенов на сезон-2023/2024 получил. Соответственно, с него и спрос за результат. Но, положа руку на сердце, что мы можем ждать от команды, которая еще только осваивается в ЖХЛ и была возрождена три года назад? За такой короткий промежуток времени сложно проделать путь от дебютанта до места в тройке призеров. И нынешнее пятое место «Белых медведиц» в текущем чемпионате стоит воспринимать скорее как должное, чем достижение или неудачу, по нескольким причинам.

Во-первых, очень уж сильны конкуренты — и в первую очередь уфимская «Агидель» и нижегородское «Торпедо». Именно в этих командах собраны «хоккейные сливки», которые составляют основу национальной и молодежной сборных России. И именно они, по всей видимости, разыграют звание сильнейших в сезоне-2023/2024.

Крепкие коллективы собраны в Санкт-Петербурге и Красноярске. Но с ними «Белые медведицы» могут сражаться на равных. Это и подтверждают матчи «черно-белых» в текущем сезоне. Все три поединка с «Динамо-Невой» наша команда проводила на выезде и смогла «забрать» очки. Вот их результаты:

25, 27, 28 сентября. «Бирюса» (Красноярск) — «Белые медведицы» (Челябинск) — 5:2, 7:0, 3:2 (бул).

18, 19, 21 октября «Динамо-Нева» (Санкт-Петербург) — «Белые медведицы» (Челябинск) — 3:1, 4:1, 0:3.

Во втором круге челябинки сыграют с этими соперницами на своей площадке. А если учесть, что в турнирной таблице они отстают от них на 13—14 очков (за победу в ЖХЛ дается 3 очка), то могут наши девчата и улучшить свое положение перед стартом плей-офф. По крайней мере, разговоры о медалях чемпионата не выглядят какой-то уж утопией. Тем более что в играх на выбывание возможно все.

Другой вопрос — готова ли наша команда к тому, чтобы подняться на пьедестал? Хотелось бы верить, что да. Ответить на этот вопрос могут только в штабе команды и тот же Денис Афиногенов. Но подчеркнуть важно: все зависит от самих игроков и тренеров. И если девчата поверят в свои силы, то могут преподнести сюрприз как в «регулярке», так и в плей-офф.



