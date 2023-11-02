Женская хоккейная лига опубликовала списки игроков, которые выступят на Матче Звезд ЖХЛ — 2023 в Туле 2 декабря. В команду «Востока» вошли три хоккеистки челябинских «Белых медведиц» — вратарь Милена Третяк, защитник Марина Лазарева и нападающий Мария Надеждина, сообщает пресс-служба МХЛ.
Милена Третяк уже является опытным игроком. На ее счету 109 матчей в Лиге, 13 из которых она сыграла «на ноль». В текущем сезоне голкипер «Белых медведиц» провела девять игр и дважды оформила «сухарь». Милена Третьяк в прошлом году принимала участие в Матче Звезд ЖХЛ в Челябинске.
Марина Лазарева дебютировала в ЖХЛ в 15 лет. За это время она провела 101 матч, в которых набрала 18 (6+12) очков. В сезоне 2023/2024 побила свой рекорд результативности, заработав 8 (3+5) очков в 18 встречах.
Мария Надеждина играет в ЖХЛ с сезона 2015/2016. Она выступала за СКИФ, «Динамо СПб» и «Белых медведиц». В 2017 году хоккеистка стала бронзовым призером чемпионата мира до 18 лет. В нынешнем сезоне на ее счету 18 матчей и 12 (5+7) очков. Всего в ЖХЛ она провела 272 игры, в которых набрала 124 (43+81) очка.
Матч Звезд ЖХЛ с участием лучших хоккеисток России впервые примет Тула — 2 декабря встреча откроет программу Недели Звезд Хоккея. 3 декабря в «Ледовом дворце» состоится Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги. Мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ пройдут в Санкт-Петербурге на новой «СКА-Арене» 9 и 10 декабря 2023 года.
Добавим, что ранее стали известны результаты голосования журналистов при определении составов команд на Матч всех звезд КХЛ. Примет участие в мероприятии форвард «Трактора» Максим Шабанов. На МВЗ-2023 мы будем следить не только за игроками двух южноуральских команд, но и нашими земляками, выступающими в других клубах: Егор Яковлев («Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Никита Гребенкин («Металлург) и Николай Прохоркин («Сибирь»).
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