В футбольном клубе «Торпедо» будет играть защитник с нигерийскими корнями

Команду из Миасса усилил Аденийи Антони Самуэль

Футбольный клуб «Торпедо» подписал контракт с защитником Аденийи Антони Самуэлем. Игрок с нигерийскими корнями родился и вырос в Москве, а минувший сезон провел в СК «Астрахань», выступающем во Второй лиге Б. Это уже пятый новобранец миасской команды в текущем межсезонье, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо».

Высокорослый защитник (рост 190 см) является воспитанником академии футбольного клуба «Динамо». Однако профессиональную карьеру начал в другой столичной команде — «Строгино-2». Также Аденийи Самуэль выступал за московские клубы «Велес» и «Знамя Труда». Сезон-2023/2024 он провел в СК «Астрахань» во Второй лиге Б.

Аденийи Антони Самуэль

Дата рождения: 02.01.2002.

Место рождения: Москва.

Амплуа: центральный защитник.

Карьера:

2020—2021 — «Динамо-2» (Москва).

2021—2022 — «Строгино-2» (Москва).

2022—2023 — «Велес» (Москва).

2022—2023 — «Знамя Труда» (Москва).

2023—2024 — СК «Астрахань» (Астрахань).

С 2024 г. — «Торпедо» (Миасс).

Отметим, что миасское «Торпедо» в текущем межсезонье произвело большую ротацию состава. Из команды ушли 10 футболистов, в клубе появились 4 новобранца. Уже в эту субботу, 20 июля, «черно-белые» открывают новый футбольный сезон. Во второй лиге А (группа «Серебро») им предстоит сыграть матч с «Родиной-2» (Москва). Игра состоится в Миассе на стадионе «Труд». Начало матча — в 17:00.

Возрастное ограничение: 0+