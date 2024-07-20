Футбольный клуб «Торпедо» сыграл вничью с «Родиной-2» в первом матче нового сезона

Команда из Миасса завершила поединок со счетом 1:1

Сегодня, 20 июля, стартовал новый футбольный сезон во Второй лиге А. Миасское «Торпедо» в первом матче принимало на своем поле столичный клуб «Родина-2». Обе команды имели немало возможностей забить, но отличились лишь по разу. Во втором тайме южноуральцы, уступая в счете, выровняли положение благодаря точному удару Дмитрия Прутова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В летнее межсезонье миасское «Торпедо» значительно обновило состав. Клуб покинули 12 футболистов, причем в большинстве своем они определяли игру команды, регулярно выходили в том числе в стартовом составе. Но прибыло и достаточно солидное подкрепление — «черно-белые» усилились 9 игроками. Шесть из них вышли сегодня в стартовом составе с «Родиной-2».

Главный тренер южноуральской команды Владимир Федоров выбрал тактическую расстановку 3-5-2. Начал игру с первых минут голкипер Батраз Богиев. В защите — Евгений Лопатько, Алексей Амелин и Адейини Самуэль. Линия полузащита получилась такой: на флангах Дмитрий Кузьмин и Денис Замятин, в центре Игорь Масленников, Егор Поздняков и Феликс Чаплиев. Дуэт форвардов составили Максим Руднев и Сергей Серченков.

Столичная команда активнее начала матч. Уже к 5-й минуте москвичи успели подать два угловых. Один из них мог завершаться взятием ворот. Однако удар у Ильи Антонова из пределов штрафной не получился. В целом игроки «Родины-2» лучше контролировали мяч, прощупывали слабые места в обороне соперника. Активно у москвичей действовал известный челябинским болельщикам Азиз Газиев.

«Черно-белые» были вынуждены действовать вторым номером. И именно они создали первый по-настоящему голевой момент. На 20-й минуте им удалось организовать опасную контратаку. Завершающий удар наносил Игорь Масленников метров с 25-ти. Мощнейший выстрел пришелся прямо во вратаря. А три минуты спустя супермомент был у Дениса Замятина. Правый вингер «черно-белых» принял мяч с фланга, обработал его и с лета пробил в дальний угол — голкипер Никита Павлов совершил классный сэйв, выручив команду.

Теперь уже «Торпедо» завладело территориальным преимуществом. Хозяева поля чаще стали гостить в штрафной соперника. Однако в позиционных атаках «черно-белые» не преуспели. Отметим, что активным у них был молодой Феликс Чаплиев. В двух случаях он показал, что может обыгрывать соперника один в один. В конце первого тайма на хорошей ударной позиции оказался Егор Поздняков, однако мяч после его удара пролетел выше ворот. Впрочем, и гости под занавес тайма вполне могли забить «гол в раздевалку».

После перерыва хозяева поля продолжили искать счастье в атаке. Но первыми пропустили. Матвей Бурлаков мастерски исполнил удар с линии штрафной. Мяч точнехонько залетел в угол ворот южноуральцев, а отчаянный бросок Богиева не помог — 0:1.

Впрочем, в роли отыгрывающихся «черно-белые» были недолго. На 71-й минуте вышел на замену Дмитрий Прутов. И уже пару минут спустя его точный удар достиг цели. Отметим и результативную передачу Сергея Серченкова — 1:1. В концовке близки были к тому, чтобы вырвать победы футболисты «Родины». После подачи со штрафного головой опасный удар наносил все тот же Бурлаков. К счастью для болельщиков «Торпедо», мяч пролетел мимо ворот.

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20 июля. «Торпедо» (Миасс) — «Родина-2» (Москва) — 1:1.

Голы: Матвей Бурлаков, 62 (0:1), Дмитрий Прутов, 73 (1:1).

Три лучших игрока (версия ИА «Первое областное»): Аденийи Самуэль («Торпедо»), Никита Павлов («Родина-2»), Дмитрий Прутов («Торпедо»).

На следующей неделе, 27 июля, во втором туре миасское «Торпедо» снова сыграет на своем поле. Южноуральцам предстоит сыграть с дзержинским «Химиком». Начало матча — в 16:00.

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