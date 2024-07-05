Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса объявил об уходе 10 игроков

Южноуральская команда произвела глобальные изменения состава в межсезонье

Большие кадровые изменения в составе произошли в текущем межсезонье в футбольном клубе «Торпедо» из Миасса. Южный Урал покинули 10 футболистов. Руководство «черно-белых» объявило о подписании контрактов с четырьмя новыми игроками. И заверяет, что к старту сезона-2024/2025 во Второй лиге А (группа «Серебро») объявит имена других новобранцев. Рассказываем о том, какие перестановки произошли в составе команды из Миасса.

Завершив сезон-2023/2024 на предпоследней строчке в группе «Серебро» во Второй лиге А, футболисты «Торпедо» ушли в небольшой отпуск. А в это время пресс-служба «черно-белых» стала выдавать новости одну за другой, и каждая била в самое сердце поклонников южноуральской команды. За 10 дней штаб «Торпедо» объявил о расставании с 10 футболистами.

Причем в связи с истечением контракта покинули Миасс в том числе и лидеры команды — игроки стартового состава, от которых во многом зависела игра всего коллектива. В первую очередь это касается защитника Валерия Федосюка, полузащитников Михаила Гайдамака и Ивана Мацигуры, а также форварда Марка Аквазбы. Все эти футболисты играли важную роль в тактических построениях команды, а некоторые — внесли большой вклад в развитие и становление клуба.

А ведь еще отправились на учебно-тренировочные под руководством Романа Пилипчука арендованные у ФК «Челябинск» футболисты — Евгений Черкес, Ефим Станиславчук и Владимир Ульяновский. У болельщиков «черно-белых» возникал резонный вопрос: а кем играть-то будем в новом сезоне?

«Команда, как и любая организация, требует постоянного движения, не переносит застоя. В клубе идет процесс селекции, формирования состава на новый сезон, поиск так называемых «лимитчиков» и встраивания их в игровую модель клуба. Наберитесь терпения, скоро предстоит запоминать новые имена, которые будут биться за славу нашего „Торпедо“», — успокоил болельщиков команды учредитель ФК «Торпедо» Денис Хитрин.

Наконец, уже в начале июля начали приходить радостные новости. ФК «Торпедо» объявил имя первого новобранца, затем второго и третьего.



Сейчас команда находится на сборах в Москве и провела товарищеский матч с местной любительской командой. В нем приняли участие как минимум еще три футболиста, которые находятся на просмотре. Более чем вероятно, что с ними подпишут новые контракты.

Максим Руднев

Дата рождения: 20.04.1997.

Место рождения: Саяногорск (Хакасия).

Амплуа: нападающий.

Карьера:

2016—2018 — «Енисей», Красноярск

2018—2019 — «Сызрань-2003», Сызрань

2019—2020 — «Енисей», Красноярск

2020—2021 — «Зенит», Ижевск

2021—2023 — ФК «Челябинск»

2023—2024 — «Форте», Таганрог

С 2024 г. — «Торпедо», Миасс



Что касается уже подписавших контракты с клубом футболистов, то самым громким приобретением можно назвать переход из «Форте» нападающего Максима Руднева. Два его сезона в ФК «Челябинск» стали лучшими в его карьере. Очень хочется верить, что подверженный травмам форвард найдет себя в Миассе и снова раскроет свои лучшие качества.

Михаил Казимир

Дата рождения: 07.06.2001.

Место рождения: Тольятти.

Амплуа: полузащитник.

Карьера:

2019—2020 — «Лада», Тольятти

2020—2022 — «КАМАЗ», Набережные Челны

2022—2023 — «Динамо», Брянск

2023—2024 — «КАМАЗ», Набережные Челны

2023—2024 — «Знамя Труда», Орехово-Зуево

С 2024 г. — «Торпедо», Миасс



Наверняка принесет пользу коллективу и полузащитник Михаил Казимир. Он выступал за хорошие команды, игравшие в том числе и в Первой лиге чемпионата России.

Игорь Масленников

Дата рождения: 24.06.2001.

Место рождения: Ярославль.

Амплуа: опорный полузащитник.

Карьера:

2018—2022 — «Шинник-2», Ярославль

2022—2024 — «Спартак», Нальчик

С 2024 г. — «Торпедо», Миасс



Батраз Богиев

Дата рождения: 17.05.2003.

Место рождения: Владикавказ.

Амплуа: вратарь.

Карьера:

2019—2020 — «Ног Фалтар», Ольгинское

2020—2021 — «Алания-2», Владикавказ

2021—2022 — «Киммери», Владикавказ

2022—2024 — «Алания-2», Владикавказ



На позиции опорника в стартовом составе должен будет выходить Игорь Масленников. Сегодня, 5 июля, было объявлено о том, что перебирается на Южный Урал голкипер из дубля владикавказской «Алании» Батраз Богиев.



Делать какие-то выводы из селекции ФК «Торпедо» в текущем межсезонье пока рано. Мы не знаем, сколько еще игроков (а главное — какого уровня) пополнят коллектив перед стартом чемпионата-2024/2025. Но радует, что руководство клуба держит ситуацию под контролем. По крайней мере, новости последних дней, которые приходят из лагеря команды, настраивают на оптимистичный лад.