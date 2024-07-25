Футбольный клуб «Торпедо» произвел рокировку в составе команды

Состав «черно‑белых» пополнил Василий Палкин, покинул коллектив Семен Черепанов

Точечные изменения в составе произошли в футбольном клубе «Торпедо». Миасская команда отдала в аренду защитника Семена Черепанова, но пригласила в свои ряды на один сезон полузащитника ФК «Челябинск» Василия Палкина, сообщает пресс-служба ФК «Торпедо».

Воспитанник челябинской школы футбола Василий Палкин весь минувший сезон провел в ФК «Челябинск». Однако не имел достаточной игровой практики. В осенней части чемпионата в группе «Серебро» он провел шесть матчей (в том числе два — в стартовом составе), в весенней части и вовсе не появлялся на поле. Поэтому его аренда в «Торпедо» может помочь как игроку, так и миасскому клубу.

Любопытно, что арендованные у ФК «Челябинск» игроки Ефим Станиславчук и Владимир Ульяновский минувший сезон провели в «Торпедо», а перед стартом нового сезона челябинский клуб вернул их в состав своей команды.

Штаб миасской команды также принял решение отправить в аренду на один сезон защитника Семена Черепанова. Ему предстоит сыграть во Второй лиге Б за ФК «Орел». На текущий момент эта команда занимает 11-е место в группе 3.

Напомним, что на минувшей неделе ФК «Торпедо» стартовал в группе «Серебро» Второй лиги А. В домашнем поединке команда из Миасса сыграла вничью с «Родиной-2» из Москвы (1:1). Послезавтра, 27 июля, «черно-белые» сыграют 2-й матч турнира — на стадионе «Труд» южноуральцы принимают «Химик» из Дзержинска. Начало матча в 16:00.