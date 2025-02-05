Футбольный клуб «Челябинск» взял в аренду еще одного игрока «Чертаново»

Вторую часть сезона‑2024/2025 в команде проведет 18‑летний Елизар Глухов

В футбольном клубе «Челябинск» будет играть еще один воспитанник столичной академии «Чертаново». Состав южноуральской команды пополнил 18‑летний полузащитник Елизар Глухов. Он еще не выступал за профессиональные клубы, минувший сезон провел за столичную команду в первенстве Молодежной футбольной лиги.

Елизар Глухов начинал свою карьеру в Тюмени, у него большая футбольная дистанция. В юном возрасте выступал за местные команды в первенствах страны и ЮФЛ, а в 2022 году отправился покорять Москву в футбольную академию «Чертаново».

Елизар Глухов

Дата рождения: 23.02.2006 г.

Место рождения: Тюмень.

Амплуа: атакующий полузащитник.

Карьера:

2022—2025 — «Чертаново» (Москва).

С 2025 г. — ФК «Челябинск».

«У него есть все качества, чтобы вырасти в профессионального футболиста. Все в порядке с головой и ногами. Правда, нужно прибавить в физической мощи. Елизар не самый мощный игрок. Ему в этом плане тяжело бороться с крепкими ребятами из команды соперников», — оценил перспективы игрока тренер юношеской команды ФК «Тюмень» Равиль Умяров в одном из интервью АН «Тюменская арена».

Отметим, что привлекался Елизар Глухов и к сборам юношеской сборной России, составленной из игроков 2006 года рождения. В национальной команде он принял участие в трех контрольных матчах.

Сейчас ФК «Челябинск» проводит учебно-тренировочные сборы в Турции. Перед стартом сезона-2024/2025 команда проведет три этапа подготовки к старту турнира в дивизионе «Золото» во Второй лиге А.