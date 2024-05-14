«Наша Таня лучше всех!» — в Челябинске встретили чемпионку Европы по тхэквондо

Татьяну Минину поздравили с победой и угостили любимым лакомством спортсменки

В Челябинск вернулась чемпионка Европы по тхэквондо Татьяна Минина. В аэропорту ее встречали родные и близкие, тренеры и руководители спортшколы «Корё», а также юные спортсмены. Приятный сюрприз чемпионке сделала личный тренер Анна Селютина, которая привезла в аэропорт любимое лакомство Татьяны — клубнику. Спортсменка с ней долго не церемонилась и практически тут же съела, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На чемпионате Европы, прошедшем в Белграде (Сербия), челябинка Татьяна Минина завоевала золотую медаль. Причем, эта победа стала для нее уже шестой по счету. Российская спортсменка выиграла во всех четырех поединках, завоевав титул чемпионки.

Причем, выступала она в весовой категории до 53 кг. Хотя ей, возможно, комфортно было бы биться в олимпийской категории до 57 кг. Как признался ее супруг Константин Минин, тренер-аналитик сборной России по тхэквондо, Таня выступила в Белграде в этом весе в интересах национальной команды.

«В нашей сборной есть спортсменки, которым необходимо было выступить в весе до 57 кг. Кстати, здесь была представлена еще одна челябинка Маргарита Близнякова. Что касается Тани, то она — большая умница! Очень здорово провела весь турнир. Важно то, что ей удалось хорошо подготовиться к соревнованиям. Она была в хорошей физической форме, хотя и пришлось немного сгонять вес, чтобы войти в нужную категорию», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» Константин Минин.

Автор строк не стал интересоваться у самой спортсменки, ради каких лакомств и вкусняшек пришлось ей отказаться при подготовке к соревнованиям. Понятно без лишних слов, что она вынуждена была ограничивать себя в еде, избирательно подходить к рациону питания.

Знала это и личный тренер спортсменки Анна Селютина. Она приехала в аэропорт не с пустыми руками, а с корзинкой клубники. Эта ягода — любимое лакомство ее подопечной. Таня была приятно удивлена такому сюрпризу. И не стала дожидаться удобного случая, чтобы остаться в одиночестве, а тут же попробовала на вкус сочную ягоду.

«Всегда так радостно и приятно возвращаться домой, тем более после побед. Чемпионат Европы в Сербии сложился непросто, но важно было доказать, что тхэквондо в России продолжает оставаться одним из сильнейших в мире», — отметила Татьяна Минина.

В Челябинск спортсменка вернулась ненадолго. Уже на следующей неделе ей предстоит отправиться на учебно-тренировочные сборы с национальной командой в Кисловодск.

Напомним, что Татьяна Минина ранее завоевала олимпийскую лицензию на Игры-2024 в Париж. И все ее мысли связаны с тем, чтобы успешно выступить на главных летних стартах четырехлетия. Но, по понятным причинам, эту тему журналисты в общении с Татьяной поднимать не стали. Уж слишком часто МОК меняет свою позицию в отношении российских спортсменов относительно их участия на Олимпийских играх.

В челябинском аэропорту наша Таня раздала автографы юным спортсменам, сделала фото на память со всеми желающими. Светился от счастья и обычно сдержанный на эмоции директор СШОР «Коре» Максим Карпов.

«Татьяна на протяжении многих лет показывает высочайший уровень на любых соревнованиях. Она — уникальная спортсменка! И добилась этих побед не только благодаря тренерам и окружающим ее людям, но и прежде всего своему характеру. Она максималистка по жизни и все переживания и волнения переносит с только присущим ей оптимизмом. Такой настрой и позитивное отношение к жизни и спорту помогает ей добиваться успеха», — считает Максим Карпов.

Спортивный руководитель попал в самую точку! И как бы в подтверждение его слов забавный и комичный случай произошел уже на выходе из аэропорта. Максим Карпов заранее побеспокоился о том, чтобы Татьяну и Константина Минина доставили домой на автомобиле. Запрыгнув в него, Таня сказала: «Ух ты, как круто — вот и подарочек за Европу вовремя подоспел!»... И сама же заразительно рассмеялась своей шутке. А впрочем, почему бы и нет. Ведь заслужила же, правда?



