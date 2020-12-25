Лучшие спортсмены и тренеры Челябинской области получили награды из рук Алексея Текслера

Также всем вручили денежный сертификат

В правительстве Челябинской области сегодня, 25 декабря, состоялась церемония награждения лучших спортсменов региона, призеров чемпионатов и первенств мира по шашкам, бодибилдингу, гиревому спорту и борьбе на поясах, а также их тренеров.

Награждал отличившихся южноуральцев и их наставников губернатор Алексей Текслер. Он отметил, что их успехи — успехи Челябинской области и всей страны.

«Рад видеть вас сегодня и подвести итоги года, года непростого и, пожалуй, для спортсменов самого сложного. Вы большие молодцы несмотря на все проблемы, вы достойно провели этот год и достигли определенных успехов. Поздравляю вас и уверен, что мы с вами встретимся еще не раз и будем отмечать ваши достижения», — заявил глава региона.

Помимо наград из рук губернатора все приглашенные спортсмены и их тренеры получили денежные сертификаты за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения.