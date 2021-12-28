В Челябинской области определены лучшие спортсмены года

Региональный Минспорт наградил десятки сильнейших атлетов в различных номинациях

Сегодня, 28 декабря, в Челябинске наградили лучших спортсменов области по итогам 2021 года. Региональный Минспорт определил топ-10 сильнейших в различных номинациях. Кроме того, получили статуэтки и грамоты ведущие тренеры региона, а также общественные деятели, внесшие наибольший вклад в успешное выступление южноуральских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх — 2021 в Токио, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Награждать лучших спортсменов региона и их наставников по итогам уходящего года стало уже традицией для регионального Минспорта. Ежегодно экспертная комиссия, изучив выступление наших земляков на российских и международных соревнованиях, составляет топ-10 лучших атлетов в нескольких номинациях: среди взрослых спортсменов по олимпийским и неолимпийским видам спорта, молодых и перспективных атлетов, а также их наставников.

В этот раз подготовил благодарственные письма и общественный совет при региональном Минспорте. Один из его членов, действующий спортсмен Владимир Иванов вручил их общественным деятелям и руководителям областных федераций за помощь в подготовке спортсменов и их выступлении на летних Олимпийских играх в Токио.

«На успешное выступление наших земляков на международных соревнованиях влияет множество факторов. Но зачастую помощь спортивных функционеров, тренеров и родителей атлетов остается в тени. Мы считаем, что очень важно поощрять таких людей», — говорит Владимир Иванов.

В насыщенном календарном спортивном году спортсмены регулярно находятся на сборах или соревнованиях. И практически единственная возможность собрать их вместе приходится на канун новогодних праздников. Вот и в этот раз на церемонию награждения прибыла практически вся элита южноуральского спорта. Не хватало разве что серебряного призера Олимпийских игр по тхэквондо Татьяны Мининой и ватерполистки Эльвины Каримовой.

Так, лучшими спортсменами в олимпийских видах спорта стали (в алфавитном порядке): Вита Акимова (волейбол), Сабина Гилязова (дзюдо), Владимир Иванов (бадминтон), Василий Мизинов (легкая атлетика), Татьяна Минина (тхэквондо), Роман Мурашко (волейбол), Евгений Плахутин (карате), Эльвина Каримова (водное поло), Екатерина Курочкина (гребля академическая) и Ольга Фаткулина (конькобежный спорт).

«В этом сезоне я не так успешно стартовала — то простуда, то травма. Но ближе к Новому году раскаталась. Теперь все мысли связаны с предстоящей зимней Олимпиадой в Пекине. До февраля буду усиленно к ней готовиться, внимательно следить за своим здоровьем. Есть огромное желание завоевать для России и Челябинской области медаль», — призналась автору строк конькобежка Ольга Фаткулина.

Среди представителей неолимпийских видов спорта в топ-10 были включены: Жанна Бупеева (шашки), Семен Зайцев (бильярдный спорт), Евгений Коробейников (судомодельный спорт), Александр Куликовских (самбо), Татьяна Мандолина (бодибилдинг), Вячеслав Носков (подводный спорт), Оксана Степанова (гиревой спорт), Расуль Фаезов (спортивный туризм), Ярослав Федоров (автомобильный спорт), Егор Яковлев (рукопашный бой).

«Этот год получился для меня суперуспешным. Главным образом потому, что удалось в третий раз стать чемпионкой мира и получить звание заслуженного мастера спорта. Это та цель, к которой я шла на протяжении долгих лет», — сообщила чемпионка мира по бодибилдингу Татьяна Мандолина.

Завершилось мероприятие вручением наград тренерам, а также награждением спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.