В Челябинской области впервые проведут соревнования по плаванию «Кубок Тургояка»

В них примут участие более 200 спортсменов со всей России

Более 200 участников соберут Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде «Кубок Тургояка» в Челябинской области. Перспективным спортсменам предстоит побороться за награды на дистанции 3000 метров, а также в эстафетах. Подобные состязания на Южном Урале проведут впервые, они состоятся 11—12 июля в акватории озера Тургояк, сообщают организаторы мероприятия.

В соревнованиях примут участие атлеты двух возрастных категорий: юноши и девушки 14—15 и 16—17 лет. Разрешается заявиться на турнир и иностранным спортсменам. Пловцам предстоит на открытой воде преодолеть дистанцию 3000 метров. Кроме того, будут проведены и командные эстафеты 4×1250 метров.

В первый день соревнований, 11 июля, состоятся заплывы в личном первенстве. На следующий день пройдут эстафеты.

Отметим, что на озере Тургояк ежегодно проводятся еще одни представительные и статусные соревнования — X-Waters Ural. В прошлом году, например, на них выступили и лидеры сборной России. В этот раз на Южном Урале соберутся сильнейшие перспективные пловцы, которые в перспективе могут войти в основу национальной команды по плаванию на открытой воде.

Организаторами Кубка Тургояка выступят Федерация плавания Челябинской области и Управление по физической культуре и спорту администрации Миасского городского округа.