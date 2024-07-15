В Челябинской области впервые провели соревнования «Кубок Тургояка» по плаванию

Их посетил четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов

В Челябинской области завершились первые Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде «Кубок Тургояка». Они собрали перспективных пловцов из Челябинской и Свердловской областей, а также ХМАО. Спортсменам 14—17 лет предстояло преодолеть трехкилометровую дистанцию и выявить сильнейшие эстафетные команды. Лучше других с этим справились пловцы из златоустовской СШОР‑8 «Уралочка», сообщает региональная федерация плавания.

Соревнования собрали известных вип-персон, а также представителей Всероссийской федерации плавания. Почетным гостем «Кубка Тургояка» стал знаменитый четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.

«Хотел бы поздравить руководство города с таким серьезным мероприятием. Тем более что эти соревнования проводятся впервые, да еще в таком живописном месте. Ребята, успешного вам выступления, в добрый путь!» — выступил со словами поддержки на церемонии открытия соревнований Александр Попов.

В двухдневных всероссийских соревнованиях на открытой воде «Кубок Тургояка» спортсмены в возрасте 14—17 лет боролись на дистанциях 3 километра и в смешанной эстафете 4×1250 метров. В общей сложности были заявлены 13 команд. Пловцы разыграли 24 комплекта наград.

Больше всех призовых мест в активе у спортсменов из златоустовской школы по плаванию «Уралочка». Так, победы одержали Дмитрий Зырянов (категория 14—15 лет), Екатерина Гузик (14—15 лет) и Дарья Певзнер (16—17 лет). Кроме того, они же помогли сборной Челябинской области одержать победу в эстафетном плавании. В составе команды лучший результат показали Арина Берсенева, Михаил Комолкин, Екатерина Гузик и Дмитрий Зырянов — 1:08.14,25.

Отметим, что в рамках соревнований на территории Клуб-отеля «Золотой-пляж» состоялась выездная конференция Федерации плавания Челябинской области. В ней приняли участие представители регионального Минспорта, руководители спортшкол и тренеры по плаванию.

Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде «Кубок Тургояка» состоялись благодаря поддержке правительства Челябинской области. Организаторами выступили Всероссийская федерация плавания совместно с региональной федерацией плавания, а также министерство спорта Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта и администрация Миасского городского округа.