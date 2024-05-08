На Тургояке проведут Кубок Южного Урала по зимнему плаванию

Температура воды озера сейчас не превышает +6 градусов

В Челябинской области на озере Тургояк состоятся традиционные соревнования по зимнему плаванию. Сегодня, 8 мая, организаторы Кубка Южного Урала объявили регистрацию на участие в заплывах. В них могут принять участие все желающие старше 12 лет. Им предлагают испытать себя на четырех дистанциях, сообщает региональный Минспорт.

Сильнейшие спортсмены и любители зимнего плавания соберутся третий год подряд, чтобы определить самых быстрых в экстремальных заплывах. Кубок Южного Урала пройдет 18 мая на озере Тургояк. Чистота его воды близка к байкальской, прозрачность достигает 17 метров. В мае средняя температура воды озера не превышает +7°C.

«Старты пройдут в рамках открытого чемпионата и первенства Челябинской области „Кубок Южного Урала“, а на дистанции 1200 метров (открытая вода) — в рамках фестиваля „Русская верста“. Традиционно местом старта является база отдыха „Форелька“, территория Южное побережье озера Тургояк, 17», — сообщает региональный Минспорт.

Включены в программу соревнований также заплывы на 25, 50 и 100 метров брассом и вольным стилем, а также комбинированная эстафета 4×25 м. Начало программы соревнований — 9:30. Принять участие в соревнованиях могут все желающие старше 12 лет.

Возрастное ограничение: 12+