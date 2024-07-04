Челябинка Елизавета Сидоренко стала героиней чемпионата России по плаванию

На соревнованиях среди спортсменов ПОДА она завоевала четыре золотые медали

В Екатеринбурге завершился чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Героиней соревнований стала челябинка Елизавета Сидоренко. Она завоевала четыре золотые и одну серебряную медали. Успешно выступили и ее земляки, в активе которых 21 награда различного достоинства, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Соревнования в Екатеринбурге собрали более 300 пловцов из 44 регионов страны. Среди них — победители Паралимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Челябинская область делегировала на чемпионат России 8 спортсменов. В общей сложности они завоевали 21 медаль — 9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград.

Главной героиней чемпионата стала Елизавета Сидоренко. Она выиграла четыре финальных заплыва — 50 м (вольный стиль), 100 м (брасс и вольный стиль), а также 200 м (комплекс). Кроме того, в ее активе серебро в плавании на спине на дистанции 100 м.

Полный комплект наград завоевал и молодой человек спортсменки Дмитрий Черняев. У него золотая (100 м, брасс), серебряная (200 м, комплекс) и бронзовая (50 м, баттерфляй) медали. Две победы на чемпионате России одержал Евгений Степанов, по одной — у Вероники Нуждовой и Ирины Девятовой. Призерами соревнований стали также Михаил Романов и Вероника Максякова.

Подготовили пловцов тренеры Семен Полонский, Наталья Пономаренко и старший тренер сборной Челябинской области по плаванию Михаил Уранов.