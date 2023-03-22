На Камчатке завершился чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту. Серебряным призером соревнований среди юниоров стал горнолыжник из Миасса Семен Челмакин, он стал вторым в дисциплине «супергигант», сообщает региональный Минспорт.
Соревнования проходили в четырех дисциплинах: «скоростной спуск», «супергигант», «суперкомбинация» и «командные соревнования». 19-летний спортсмен из Миасса выступал в супергиганте. На прошедшем чемпионате России в этой дисциплине Семену не хватило 19 сотых секунды, чтобы стать бронзовым призером. Однако в этот раз южноуралец финишировал вторым, обойдя Илью Колунова из Москвы, но уступив Мирону Щербакову из Камчатского края.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Телефакт. Миасс Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес Суперстар