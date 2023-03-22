Горнолыжник из Миасса стал серебряным призером первенства России

Семен Челмакин занял второе место в супергиганте

На Камчатке завершился чемпионат и первенство России по горнолыжному спорту. Серебряным призером соревнований среди юниоров стал горнолыжник из Миасса Семен Челмакин, он стал вторым в дисциплине «супергигант», сообщает региональный Минспорт.Соревнования проходили в четырех дисциплинах: «скоростной спуск», «супергигант», «суперкомбинация» и «командные соревнования». 19-летний спортсмен из Миасса выступал в супергиганте. На прошедшем чемпионате России в этой дисциплине Семену не хватило 19 сотых секунды, чтобы стать бронзовым призером. Однако в этот раз южноуралец финишировал вторым, обойдя Илью Колунова из Москвы, но уступив Мирону Щербакову из Камчатского края.Напомним, что в текущем сезоне Семен Челмакин уже становился призером первенства страны. На соревнованиях в Южно-Сахалинске миасский горнолыжник стал обладателем бронзовой медали в слаломе-гиганте.