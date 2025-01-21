В Челябинской области стартовала регистрация участников на «Лыжню России — 2025»

В этом году главные забеги пройдут в четырех городах, а саму гонку посвятят 80‑летию Победы

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» состоится 8 февраля и пройдет во всех крупных городах страны. В этом году она будет посвящена 80‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Сегодня, 21 января, стартовала регистрация участников на предстоящее событие. В Челябинской области центральные забеги «Лыжни России — 2025» пройдут в четырех городах, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий.

«Лыжня России» — это самое масштабное в стране зимнее физкультурно-спортивное мероприятие, которое регулярно проходит с 1982 года. Массовые гонки на лыжах по традиции пройдут во всех муниципальных образованиях Челябинской области, однако главные забеги состоятся в четырех городах региона:

— Челябинск: легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной (пр. Ленина, 84);

— Магнитогорск: МАУ «Парки Магнитки» (ул. Лесопарковая, 1);

— Златоуст: лыжный стадион имени Светланы Ишмуратовой (ул. Спортивная, 1а);

— Миасс: лыжная база (ул. Тельмана, 54-а).

Стать участником большого спортивного праздника может каждый житель Южного Урала. Для этого необходимо подать заявку на участие через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Кроме того, в день соревнований нужно предоставить организаторам необходимые документы. Среди них: паспорт РФ, полис обязательного медицинского страхования, медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.