Как зарегистрироваться на «Лыжню России» — пошаговая инструкция

Главные массовые забеги в Челябинской области пройдут 8 февраля в четырех городах

В Челябинской области продолжается регистрация участников на «Лыжню России — 2025». Массовые состязания пройдут во всех городах и районах области, а главные забеги — в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. В этом году гонка посвящена 80‑летию Победы, а все желающие смогут еще и выполнить нормативы ГТО. Рассказываем и показываем, как южноуральцам зарегистрироваться на участие в забегах.

Южноуральцы смогут не только выступить в состязаниях, но и выполнить зимний норматив комплекса ГТО — бег на лыжах. Об этом сообщила руководитель региональной дирекции спортивно-массовых мероприятий Елена Еремеева сегодня, 30 января, в прямом эфире на радио «КП‑Челябинск», пригласив южноуральцев принять участие в главном спортивном событии зимы.

Регистрация на участие в мероприятии уже стартовала и проходит на портале «Госуслуги». Участникам лыжной гонки в день соревнований нужно будет также предоставить организаторам документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования, медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях, полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

Как зарегистрироваться на «Лыжню России»?

1. Зайдите на портал госуслуг на компьютере или телефоне. Наберите в поиске «Лыжня России» и выберите пункт «Записаться на участие».

2. Выберите ваш регион — Челябинская область.

3. Выберите место проведения гонки в вашей области.

Мероприятие состоится 8 февраля, а главные массовые забеги пройдут в четырех городах региона — Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. Организаторами «Лыжни России — 2025» выступят министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, а также региональная дирекция спортивных мероприятий.