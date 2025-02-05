На «Лыжне России — 2025» в Челябинске впервые можно будет выполнить норматив ГТО

Все желающие могут пройти зимний вид испытаний комплекса «Готов к труду и обороне»

Завершается регистрация на «Лыжню России — 2025» в Челябинской области. Спортивные и массовые забеги состоятся 8 февраля во всех городах и районах региона. В этом году в южноуральской столице все желающие могут не только пробежать дистанцию на лыжах, но и одновременно выполнить нормативы ГТО. Такой опции у них раньше не было, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий Челябинской области.

Всероссийская массовая лыжная гонка пройдет во всех городах и районах Южного Урала, но главными площадками для проведения «Лыжни России» станут Челябинск, Миасс, Магнитогорск и Златоуст. В каждом из этих городов забеги пройдут 8 февраля. При этом в каждом из них своя программа соревнований.

В Челябинске, например, все участники могут впервые не только пробежать дистанцию, но и выполнить норматив комплекса «Готов к труду и обороне». Всю необходимую информацию можно получить на старте дистанции у сотрудников Центра тестирования ГТО.

Отметим, что для каждой возрастной категории нормативы ГТО на лыжах соответствуют разным дистанциям. Например, школьникам до 15 лет необходимо пробежать 3 км, а всем остальным — 5 км. То есть первые для прохождения испытания ГТО могут выйти на старт массовых забегов на «Лыжне России», вторые — на спортивные забеги.

«Лыжня России — 2025» в Челябинске. 8 февраля, ЛК им. Елены Елесиной. Программа соревнований:

— с 9:00 — регистрация на спортивные забеги;

— в 10:00 и 10:40 — начало забега на 5 и 10 километров;

— с 10:00 — регистрация всех участников массовых забегов;

— 12:00 — торжественное открытие соревнований;

— 12:15 — массовый забег на 3 км жителей Советского и Центрального районов;

— 12:20 — старт для команд детских и дошкольных организаций;

— 12:30 — массовый забег на 3 км для жителей Калининского района;

— 12:45 — массовый забег на 3 км для жителей Ленинского района;

— 13:00 — массовый забег на 3 км для жителей Курчатовского района;

— 13:15 — массовый забег на 3 км для жителей Металлургического и Тракторозаводского районов.

Регистрация на участие в «Лыжне России» завершается 6 февраля. Если раньше заявки на участие в забеге принимала специальная комиссия, то теперь это можно сделать через «Госуслуги». Там же можно будет посмотреть место проведения старта, время и всю информацию.