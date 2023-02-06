Челябинская область присоединится к традиционным массовым всероссийским стартам — «Лыжня России». В этом году они пройдут в 41-й раз. 11 февраля в 43 муниципальных образованиях региона состоятся лыжные забеги. Центральные старты запланированы в трех городах — Челябинске, Златоусте и Магнитогорске, сообщает региональный Минспорт.
В Златоусте лыжная гонка пройдет на стадионе им. Светланы Ишмуратовой, в Магнитогорске на территории МАО «Парки Магнитки», а в Челябинске за легкоатлетическим стадионом им. Е. Елесиной.
В Челябинске примут участие жители семи районов. Регистрация участников начнется в 10:00. Официальная церемония открытия Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоится в 12 часов, старт массовых забегов — с 12 часов 15 минут. По итогам соревнований победители и призеры будут награждены денежными призами: 1 место — четыре тысячи рублей, 2 место — три тысячи рублей, 3 место — две тысячи рублей.
Напомним, что всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Всего в этот день на лыжи встанут более 400 тысяч человек в 72 субъектах Российской Федерации.
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