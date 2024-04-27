В Челябинской области стартовала регистрация на забеги «Российский азимут»

Массовые состязания по спортивному ориентированию стартуют 18 мая

Организаторы Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию открыли регистрацию на участие в мероприятии. Оно пройдет в Челябинске 18 мая на территории лыжной базы в городском бору. Принять участие в массовых состязаниях могут все желающие, подавшие заявку через портал «Госуслуги», сообщает региональный Минспорт.

«Принять участие во всероссийских массовых состязаниях могут все желающие вне зависимости от возраста и физической подготовки. Любителям активного образа жизни и профессиональным спортсменам предложат оптимальные дистанции в соответствии с их возможностями», — сообщает региональный Минспорт.

Для того чтобы принять участие в мероприятии, необходимо пройти процедуру регистрации на портале госуслуг.

Состязания по спортивному ориентированию «Российский азимут» ежегодно проходят в крупных городах страны. В Челябинске традиционные состязания проведут в этом году 18 мая. Место проведения — территория лыжной базы в городском бору (ул. Лесопарковая, 2а). Церемония открытия — в 11:30.

Возрастное ограничение: 0+