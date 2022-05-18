В Челябинске состоятся масштабные и традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут»

На старт всероссийского турнира выйдут около 2000 любителей спорта

В Челябинске 21 мая состоятся всероссийские традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». На старт всероссийских соревнований выйдут около 2000 любителей спорта, сообщает региональный Минспорт.



Центральный старт запланирован на территории муниципальной лыжной базы по адресу: улица Лесопарковая, дом 2а. Соревнования пройдут в двух форматах: спортивные и массовые забеги. Спортивные забеги пройдут на дистанциях от 1,5 до 5 км в шести возрастных группах, а массовые — на дистанции «выбор» 1,5—2 км для всех среди жителей районов областного центра.



Победителям и призерам спортивных забегов будут вручены памятные кубки, медали и дипломы Минспорта России. Всего в этот день на старт выйдут более 70 тысяч человек в 75 регионах страны.



Отметим, что «Российский азимут» является самым масштабным соревнованием по спортивному ориентированию в мире. Впервые турнир был организован и проведен в 2006 году. Тогда на старт по всей стране вышли более 170 тысяч опытных мастеров и любителей активного отдыха.



Программа мероприятия в Челябинске:



10:30 — работа комиссии по допуску участников соревнований;



11:30 — торжественная церемония открытия соревнований;



12:00 — старт спортивных забегов;



12:30 — начало забега «лабиринт» для юных участников;



12:40 — старт команд Калининского и Центрального районов;



13:00 — старт команд Тракторозаводского и Курчатовского районов;



13:20 — старт команд Ленинского, Советского и Металлургического районов;



13:45 — старт велосипедистов;



15:00 — церемония закрытия.

