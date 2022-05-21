На старт «Российского азимута» в Челябинске вышло более 2000 участников

Соревнования по спортивному ориентированию 21 мая прошли по всей стране

«Сегодняшние соревнования по спортивному ориентированию являются самыми масштабными во всем мире. «Российский азимут» сравнялся по популярностью с такими массовыми спортивными мероприятиями как «Лыжня России» и «Кросс Нации»,

— отметили организаторы соревнований.

«Сегодня по всей стране свыше 75 тысяч выходят на дистанцию. Челябинская область не стала исключением. Думаю, что мы с вами надолго запомним этот замечательный день „Азимут-2022“ и будем вспоминать его с теплотой и радостью»,

— рассказал руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО Александр Беленков.