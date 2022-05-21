Сегодня, 21 мая, в Челябинске на территории муниципальной лыжной базы состоялись Всероссийские традиционные массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». На старт вышло более 2000 любителей спорта, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Соревнования прошли в двух форматах: спортивные и массовые забеги. Спортивные забеги состоялись на дистанциях от 1,5 до 5 км в шести возрастных группах, а массовые — на дистанции «выбор» 1,5–2 км для всех среди жителей районов областного центра.
«Сегодняшние соревнования по спортивному ориентированию являются самыми масштабными во всем мире. «Российский азимут» сравнялся по популярностью с такими массовыми спортивными мероприятиями как «Лыжня России» и «Кросс Нации», — отметили организаторы соревнований.
Победителям и призерам спортивных забегов вручили памятные кубки, медали и дипломы Минспорта России. Также на соревнованиях почетным южноуральским спортсменам вручались аттестаты признания заслуг в честь 30-летия Федерации спортивного ориентирования России.
«Сегодня по всей стране свыше 75 тысяч выходят на дистанцию. Челябинская область не стала исключением. Думаю, что мы с вами надолго запомним этот замечательный день „Азимут-2022“ и будем вспоминать его с теплотой и радостью», — рассказал руководитель региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО Александр Беленков.
Отметим, «Российский азимут» является самым масштабным соревнованием по спортивному ориентированию в мире. Впервые турнир был организован и проведен в 2006 году. Тогда на старт по всей стране вышли более 170 тысяч опытных мастеров и любителей активного отдыха.
Напомним, что уже завтра, 22 мая, в Челябинске пройдет шестой Всероссийский полумарафон «Забег. РФ». На время проведения спортивного мероприятия движение транспорта на северо-западе города ограничат.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... Моя деревня