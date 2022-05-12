Более двух тысяч южноуральцев выйдут на старт массовых соревнований «Российский Азимут»

Центральные забеги пройдут в Челябинске

Челябинская область присоединится к всероссийским массовым соревнованиям по спортивному ориентированию. 21 мая на старт состязаний выйдут более 70 тысяч любителей спорта в 75 субъектах РФ. В южноуральской столице организаторы ожидают около 2 тысяч участников, сообщает региональный Минспорт.

«Российский Азимут» является самым масштабным и многочисленным соревнованием по спортивному ориентированию в мире. Состязания объединяют спортсменов-профессионалов, ветеранов спорта, любителей активного отдыха: представителей производственных коллективов, студентов, школьников и их родителей.

Центральный старт всероссийских соревнований запланирован в Челябинске на территории муниципальной лыжной базы по адресу: ул. Лесопарковая, 2а. Соревнования пройдут в двух форматах: спортивные и массовые забеги. Спортивные забеги пройдут на дистанциях от 1,5 до 5 км в шести возрастных группах, а массовые — на дистанции «выбор» 1,5—2 км для всех среди жителей районов областного центра.

Победителям и призерам спортивных забегов будут вручены памятные кубки, медали и дипломы Минспорта России.

Программа мероприятия в Челябинске:

10:30 — работа комиссии по допуску участников соревнований;

11:30 — торжественная церемония открытия соревнований;

12:00 — старт спортивных забегов;

12:30 — начало забега «лабиринт» для юных участников;

12:40 — старт команд Калининского и Центрального районов;

13:00 — старт команд Тракторозаводского и Курчатовского районов;

13:20 — старт команд Ленинского, Советского и Металлургического районов;

13:45 — старт велосипедистов;

15:00 — церемония закрытия.

Впервые «Российский Азимут» был организован и проведен в 2006 году. Тогда на старт по всей стране вышли более 170 тысяч опытных мастеров и любителей спортивного ориентирования.