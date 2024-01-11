В Челябинской области стартовала регистрация на «Лыжню России — 2024»

Массовые и спортивные забеги состоятся 2 марта

Организаторы открыли регистрацию на участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России». На Южном Урале главные забеги состоятся 2 марта в трех городах — Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. В этом году подать заявку на участие стало возможным онлайн на сайте «Госуслуги» в личном кабинете, сообщает региональный Минспорт.

Встать на лыжи и приобщиться к активному образу жизни могут все желающие. Для этого нужно лишь предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья, а также пройти процедуру регистрации.

«Лыжня России» по традиции состоится на всей территории страны 2 марта. В этом году мероприятие посвящено 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны и проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Присоединится к массовым состязаниям и Челябинская область. Главные массовые забеги пройдут в трех городах региона:

— Челябинск, легкоатлетический комплекс им. Елены Елесиной (пр. Ленина, 84);

— Магнитогорск, «Парк Магнитки» (ул. Лесопарковая, 1);

— Златоуст, стадион им. Светланы Ишмуратовой (ул. Спортивная, 1а).

Кроме того, на территории челябинского тренировочного центра СШОР-5 по лыжным видам спорта (ул. Усадебная, 8-а, строение 1) состоятся спортивные забеги. На Южном Урале «Лыжня России» ежегодно собирает от 15 до 25 тысяч любителей лыжного спорта.