На Южном Урале пройдет юбилейная «Лыжня России»

Всероссийские массовые соревнования стартуют в 40‑й раз

Челябинская область присоединится к традиционным массовым всероссийским стартам — «Лыжне России — 2022». В этом году она пройдет 12 февраля в 43 муниципальных образованиях региона. Центральные старты запланированы в трех городах — Челябинске, Златоусте и Магнитогорске, сообщает региональный Минспорт.

«За 40 лет своего существования „Лыжня России“ превратилась в целое движение за здоровый образ жизни. На сегодняшний день это самый массовый спортивный праздник в стране. Сложно переоценить вклад „Лыжни России“ в здоровье нации и приобщение людей к спорту. Для южноуральцев это не просто соревнования, а долгожданный праздник, отличный повод собраться всей семьей, встать на лыжи, провести выходной день на свежем воздухе и зарядиться энергией на весь год», — говорит министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.

Центральные старты «Лыжни России» запланированы в трех городах: Златоусте на лыжном стадионе им. Светланы Ишмуратовой (ул. Спортивная, 1а), Магнитогорске на территории МАО «Парки Магнитки» (ул. Лесопарковая, д. 1) и в Челябинске.

В областном центре Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», как и в прошлом году, пройдет в два дня. 11 февраля на территории спортивно-тренировочного центра МБУ «СШОР № 5 по лыжным видам спорта» (поселок Тарасовка, Карпов пруд, ул. Абрикосовая, 26б) состоятся спортивные забеги на дистанции 5 км среди юношей и девушек 2004 года и младше, и 10 км — среди мужчин и женщин 2003 года рождения и старше. Начало спортивных забегов — в 14:00.

На следующий день, 12 февраля, на территории МБУ «Легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной» (пр. Ленина, 84) пройдут массовые забеги, в которых примут участие жители семи районов областного центра. Официальная церемония открытия открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоится в 12 часов, старт массовых забегов — с 12 часов 15 минут.

Напомним, что всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Всего в этот день на лыжи встанут более 400 тысяч человек в 72 субъектах Российской Федерации.