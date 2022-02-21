В нацпарке «Таганай» прошел горный марафон «Лыжня за облака»

На дистанции от 700 метров до 35 километров вышли почти 300 спортсменов

В национальном парке «Таганай» под Златоустом прошли традиционные соревнования «Лыжня за облака». На марафон собрались почти триста участников, 90 из них решились преодолеть максимальную, 35-километровую дистанцию, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе нацпарка.



«Лыжня за облака» — традиционный горный марафон, с 2005 года посвященный памяти «снежного барса», известного спортсмена Сергея Соколова. В 1970—80-х годах Соколов организовывал и проводил на Южном Урале лыжный забег «Альпийские трассы». С 1993 года «Альптрассы» как раз и сменили название на «Лыжня за облака». Соревнования проводятся без перерыва уже более 20 лет, обычно — в последние выходные февраля.

В минувшие выходные на старт вышел 291 любитель лыж. Для 55 самых юных участников был организован забег на дистанцию 700 метров. В нем участвовала самая маленькая лыжница: Антонине Белогуровой исполнилось только 3,5 года, но она прошла трассу самостоятельно.

На 35-километровый круг отправились 90 спортсменов. Лучшими судьи признали Артема Максимова и Марию Гогель. В возрастной группе 65+ победу одержал Василий Бакланов. Самым же старшим участником «Лыжни...» в 2022 году стал 82-летний Аркадий Новоселов.

Большая часть лыжников приняли участие в 10-километровом забеге. Здесь лучшими оказались Владимир Доронин и Наталья Несоленая.