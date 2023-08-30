Челябинская область станет столицей Всероссийской зимней спартакиады — 2024

Организаторы представили программу главного спортивного события зимы

Челябинская область станет основной площадкой в проведении главного спортивного события предстоящей зимы — II Всероссийской зимней спартакиады, которая пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года. Комплексные соревнования по 16 видам спорта примут 5 регионов. В Челябинской области состоятся турниры по 8 дисциплинам, а также церемонии открытия и закрытия спартакиады. Минспорт РФ опубликовал основные положения и регламент соревнований. Рассказываем, где, когда и на каких площадках выступят сильнейшие спортсмены России.

Спартакиада-2024 — что? где? когда?

Состязания пройдут по 14 видам спорта в 5 регионах страны: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Красноярском и Краснодарском крае. Основная программа соревнований запланирована в нашем регионе. Здесь пройдут турниры по 8 видам спорта: конькобежному спорту, шорт-треку, сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, биатлону, хоккею (женщины) и фигурному катанию. В Челябинске также пройдут официальные церемонии открытия и закрытия спартакиады.

В общей сложности на спартакиаде будут разыграны 108 комплектов наград в 16 олимпийских видах спорта. Планируется, что на соревнованиях выступят около 2500 сильнейших атлетов страны.

«Символично, что спартакиада пройдет в дни, когда мы будем отмечать десятилетие Олимпийских зимних игр в Сочи — одного из самых значимых событий в новейшей истории нашей страны. Важно то, что мы активно используем наследие Игр. Например, соревнования спартакиады по бобслею и санному спорту пройдут на олимпийской санно-бобслейной трассе. В регионах для проведения соревнований будут также задействованы объекты, принимавшие крупные международные турниры», — выступил на одном из брифингов заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Отметим, что на сайте Центра спортивной подготовки сборных команд России опубликованы нормативные документы и общие положения предстоящей спартакиады. В них подробно рассказывается о месте и сроках проведения соревнований, представленных дисциплинах и спортивных объектах, на которых будут разыграны комплекты наград. Но это еще только проект соревнований. Возможно, организационный комитет, проведя совещания с представителями регионов, внесет изменения.

Тем не менее опубликованные документы позволяют нам дать представление о том, где и как пройдут главные зимние старты года. И заверить, что жителей Челябинской области ждет мегакрутое событие.

В России не так много крутых спортивных объектов, позволяющих проводить соревнования по конькобежному спорту высочайшего уровня. ЛД «Уральская молния», без сомнений, один из них. Здесь ранее проходили чемпионат Европы и этапы Кубка мира по скоростному бегу на коньках, чемпионат мира среди смешанных пар и ветеранов по керлингу. Кроме того, ежегодно челябинский ледовый дворец принимает крупнейшие старты всероссийского уровня, в том числе неоднократно — национальные чемпионаты.



Нет сомнений в том, что и в этот раз ЛД «Уральская молния» проведет турнир спартакиады на высочайшем уровне. А мы вновь увидим лидеров национальной сборной. Хотелось бы верить, что успеет восстановиться после родов и лидер южноуральской команды, серебряный призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина. Впрочем, и без нее нам есть за кого переживать — школа по конькобежному спорту в Челябинской области является одной из лучших в России.

По соседству с ЛД «Уральская молния» расположился и другой спортивный объект — региональный центр по шорт-треку. Он был запущен в конце 2019 года. Здесь также уже был проведен ряд крупных всероссийских стартов. Самый значимый и ответственный из них — первенство России среди юношей и девушек (18—19 лет) на отдельных дистанциях в марте прошлого года.

В состязаниях южноуральцам тоже будет за кого поболеть. Даже несмотря на то, что лидер команды Екатерина Ефременкова пробует свои силы в конькобежном спорте. Например, восходящая звездочка российского шорт-трека Мария Труханова. Она уже становилась призером первенства России и стучится в двери национальной команды.

Может показать достойные результаты и Лика Неустроева. Впрочем, нельзя исключать и того, что та же Ефременкова выступит на спартакиаде в двух видах спорта. Тем более что по срокам состязания не накладываются друг на друга. Но тогда есть риск, что у участницы Олимпийских игр не хватит сил, чтобы «закрыть» два вида программы.

Вот уж кому действительно повезло, так это жителям Златоуста. Биатлон — топовый вид спорта, один из самых зрелищных и раскрученных в нашей стране. И сам факт того, что состязания по этому виду спорта доверили провести Челябинской области, — несомненная удача! И это при том, что в России есть современные биатлонные комплексы, которые имеют опыт в проведении чемпионатов и этапов Кубков мира.

Состязания зимней спартакиады с участием лидеров сборной России примет лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой. К предстоящему событию спортивный объект еще модернизируют — проведут капремонт фасада здания административно-судейского корпуса, благоустроят территорию и расширят выход лыжных трасс со стадиона, проведут дополнительные работы по устройству водоотведения, подъездных путей, ограждения и парковки для специальной техники канала «Матч ТВ».

Даже люди далекие от спорта знают о том, какой современной инфраструктурой обладает горнолыжный курорт «Солнечная долина». На протяжении многих лет здесь проводились этапы Кубка мира по ски-кроссу и борд-кроссу, чемпионаты России по хафпайпу, слоупстайлу и биг-эйру. И все потому, что южноуральский курорт является единственным в стране, который располагает трассами для всех олимпийских дисциплин по сноуборду и фристайлу (нет разве что трасс для могула).

Программа соревнований по сноуборду на спартакиаде получится очень насыщенной. Спортсмены будут соревноваться в пяти дисциплинах, каждая из которых представляет интерес и непохожа на другую. Рекомендуем обратить внимание на представителей «прыжковых» состязаний (хафпайп, слоупстайл и биг-эйр). Тем более что южноуральские райдеры будут претендовать на медали во всех видах программы.

А теперь представьте, что на территории курорта в эти же сроки будут состязаться не только сноубордисты, но и фристайлисты! Причем в тех же видах программы. Такой мегакрутой спортивный фестиваль двух видов спорта на ГЛК «Солнечная долина» еще никогда не проходил.

Остается только посочувствовать организаторам и судьям, на которых ляжет огромная нагрузка. Но зрители будут только в выигрыше: им представится возможность увидеть крутые и разнообразные соревнования — только и успевай перебегать с одной трассы на другую. Рекомендуем болеть не только за наших земляков, но и за других спортсменов — выступать будут лучшие из лучших!

Большим сюрпризом стал выбор организаторов для проведения соревнований спартакиады по горнолыжному спорту. И не потому, что ЦАО «Евразия» в Кусинском районе не располагает соответствующей инфраструктурой для проведения турниров высокого уровня. Мы-то знаем, какой популярностью пользуется курорт у любителей зимнего отдыха. Дело в том, что на территории комплекса ранее не проводилось ответственных спортивных состязаний, а тут — спартакиада сильнейших спортсменов России!

Впрочем, нагрузка на ЦАО «Евразия» ляжет относительно небольшая. Принимающей стороне предстоит провести два турнира среди мужчин и женщин — в слаломе и слалом-гиганте. Другие олимпийские дисциплины (скоростной спуск, супергигант и комбинация) Минспорт РФ принял решение не проводить.

В том, что Челябинская область любит фигурное катание, все могли убедиться после того, как в южноуральской столице прошли два чемпионата России, юниорский этап Гран-при и контрольные прокаты фигуристов национальной сборной страны. Звезды мирового уровня не уставали благодарить Челябинск за теплый прием и безупречную организацию соревнований. Даже великая и требовательная Татьяна Тарасова позволила себе комплименты в наш адрес. Теперь настал черед приятно удивить спортсменов и руководителей Федерации фигурного катания России Магнитогорску.

Впервые состязания сильнейших фигуристов страны пройдут на арене «Металлург». И у искушенной хоккейными баталиями магнитогорской публики появится возможность полюбить красивый и грациозный вид спорта. Может быть, после проведения соревнований в суровом городе «сталеваров» появятся и новые спортшколы по фигурному катанию. Почему бы и нет? Зачем девочек обделять?

Ну и наконец, какая же зимняя спартакиада без хоккея? В городе, где он является брендом и спортом номер один. Правда, в Минспорте РФ решили провести только женский турнир. И в этом нет ничего удивительного, если учесть, что в эти же сроки будут проходить матчи КХЛ. Предусмотреть паузу в плотном календаре игр под спартакиаду организаторам не представлялось возможным. Да и вряд ли она была нужна.

Уже известно, что на спартакиаде выступят восемь женских сборных. Они будут представлять свои регионы. Хотя и очевидно, что их основу составят игроки профессиональных команд. То есть Челябинскую область представят игроки клуба «Белые медведицы», Республику Башкортостан — «Агидель», Красноярский край — «Бирюса» и т. д.

Фото: Павел Табарчук, Евгений Шерягин, ГЛК «Солнечная долина», ГЛК «Банное», Федерация фристайла России, Федерация сноуборда России, Федерация биатлона России.

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).