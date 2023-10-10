В Санкт-Петербурге подвели итоги VIII Спартакиады пенсионеров России, которая была приурочена к Международному дню пожилых людей. За медали турнира боролись более 700 спортсменов из 77 регионов. В соревнованиях по шахматам среди женщин серебряным призером стала челябинка Ирина Фролова, сообщает региональный Минспорт.
Финальным соревнованиям предшествовали региональные отборочные турниры. На площадках в Санкт-Петербурге участники сражались за медали в восьми видах спорта: легкая атлетика, комбинированная эстафета, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс, волейбол.
Кроме российских спортсменов в Спартакиаде принимали участие соотечественники из Белоруссии, Казахстана и Финляндии. В турнире по шахматам среди женщин серебряную медаль завоевала челябинская шахматистка Ирина Фролова.
Добавим, что ранее в Челябинске завершился Кубок главы города по быстрым шахматам, победителем которого стал студент ЧелГУ Евгений Полосин. Он набрал больше всего очков по итогам 9 туров, пройдя круговой турнир без поражений. В финале соревнований за трофей боролись 92 шахматиста.
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