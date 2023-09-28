В Челябинской области стартовал Фестиваль детского дворового футбола «Метрошка»

Церемония открытия турнира прошла на стадионе «Олимп» в селе Долгодеревенское

Сегодня, 28 сентября, на стадионе «Олимп» в селе Долгодеревенское состоялась церемония открытия Всероссийского фестиваля детского дворового футбола «Метрошка». В этом году на отборочных этапах турнир собрал около 8,5 тысяч ребят. В финале соревнований представлены 32 лучшие команды из 15 регионов страны, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Фестиваль дворового футбола «Метрошка» впервые был проведен в Челябинской области в 2002 году. И с тех пор только расширял свои горизонты, превратившись из регионального турнира в соревнования российского масштаба. Основатель и идейный вдохновитель фестиваля Дмитрий Борщов признался корреспонденту ИА «Первое областное», что 20 лет назад и не думал выходить на такой уровень.

«Мы рассчитывали на то, что ежегодно будем проводить большой и значимый футбольный турнир, который охватит все города и районы Челябинской области. Но в определенный момент к нам потянулись из соседних регионов, стали изъявлять желание заявиться на фестиваль. Не могли же мы им отказать», — резюмирует Дмитрий Борщов.

В этом году предварительные игры турнира прошли в 50 городах и 22 регионах страны. В общей сложности в них приняли участие свыше 8,5 тысяч человек. В финал фестиваля вышли 32 команды. В Челябинскую область прибыли ребята из Свердловской, Оренбургской, Курганской, Пензенской, Самарской, Нижегородской, Владимирской, Ульяновской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, а также Пермского края.

Прибыли на Южный Урал и два известных в прошлом футболиста, экс-игроки сборной России Руслан Пименов и Дмитрий Хлестов. Первый известен по выступлениям за столичный «Локомотив» и «Динамо», второй большую часть карьеры провел за московский «Спартак», с которым неоднократно становился чемпионом страны.

«Такие футбольные турниры очень нужны нашей стране. И я приятно удивлен, какой масштаб и размах „Метрошки“. Не все мальчишки смогут стать профессионалами, но совершенно точно они запомнят этот день, получат массу эмоций и впечатлений от игр с сильными соперниками», — считает звезда «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов.

Дмитрию Хлестову была поручена миссия зажечь огонь Фестиваля. С главной сцены участников и гостей турнира приветствовали министр спорта Челябинской области Александр Гриб, представители РФС, а также партнеры и организаторы футбольного фестиваля. А затем состоялся праздничный концерт, лазерное шоу и фейерверк.

Завтра, 29 сентября, пройдут матчи группового этапа, а на следующий день — финальные игры. Абсолютные чемпионы турнира получат в подарок комплекты профессиональной футбольной экипировки. Традиционной останется и призовая поездка чемпионов в Москву, в гости к ФК «Спартак».