Победители футбольного турнира «Метрошка‑2024» выиграют путевки в Москву

Юные ребята получат современную экипировку и побывают в гостях у ФК «Спартак»

В Челябинской области стартовал фестиваль детского дворового футбола «Метрошка». В этом году Суперкубок турнира проводят в селе Долгодеревенском на стадионе «Олимп». В нем принимают участие 32 команды юных ребят из 13 регионов России. Победителям вручат не только комплекты профессиональной экипировки, но и путевки в Москву, где они посетят офис и тренировочную базу футбольного клуба «Спартак», сообщает региональный Минспорт.

Сильнейшие детские дворовые футбольные команды уже прибыли на Южный Урал и даже успели провести первые тренировки и официальные матчи на турнире «Метрошка-2024».

Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Олимп» в селе Долгодеревенском состоится церемония открытия. В зажжении огня фестиваля примет участие заслуженный мастер спорта по конькобежному спорту, серебряный призер Олимпийских игр — 2014 Ольга Фаткулина. Компанию ей составит чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров.

На групповом этапе 32 команды из 13 регионов России сыграют матчи между собой в разных возрастных группах. Затем в играх на выбывание определят сильнейшие команды турнира. Организаторы вручат им в подарок комплекты профессиональной футбольной экипировки.

Кроме того, чемпионы получат возможность отправиться в Москву в гости к ФК «Спартак». Там они познакомятся с историей самого титулованного клуба страны, сыграют товарищеские матчи со сверстниками из столичной команды.