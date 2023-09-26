В селе Долгодеревенском с 28 по 30 сентября на стадионе «Олимп» пройдет Суперкубок фестиваля детского дворового футбола «Метрошка-2023». В нем примут участие 32 детские команды из 15 регионов России. Победители соревнований отправятся в Москву к футбольному клубу «Спартак», сообщает региональный Минспорт.

Церемония открытия турнира состоится 28 сентября в 18:30. Соревнования откроют салютом и лазерным шоу. Почетными гостями станут легенды российского футбола — экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Хлестов и экс-игрок «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов.

Финальные игры состоятся 30 сентября, после чего начнется церемония награждения. Чемпионы фестиваля получат в подарок комплекты профессиональной футбольной экипировки и поездку в Москву — в гости к ФК «Спартак».

Добавим, что в прошлом году Суперкубок фестиваля детского дворового футбола «Метрошка-2022» прошел в Челябинске на стадионе «Центральный». Победителями турнира стали команды «Сатка» и «Космос» из Бугульмы.