В Челябинской области стартовал чемпионат России по спортивному ориентированию

Главный старт сезона принимает поселок Слюдорудник

Сегодня, 18 сентября, в поселке Слюдорудник Челябинской области стартовал чемпионат России по спортивному ориентированию. Представительные соревнования собрали сильнейших спортсменов страны в этом виде спорта. Им предстоит разыграть восемь комплектов наград, итоги будут подведены 22 сентября, сообщает региональный Минспорт.

На чемпионате России — 2024 в Кыштымском городском округе (поселок Слюдорудник) спортсмены выявят сильнейших в личном первенстве и эстафетах. Сегодня, 18 сентября, был дан старт в дисциплине «кросс-классика», завтра определятся победители и призеры в дисциплине «кросс-лонг» (удлиненная дистанция). 20-го числа у участников соревнований будет день отдыха, а 21 и 22 сентября состоятся кросс-эстафеты.

«На старт чемпионата выйдут спортсмены из десятка регионов России. В чемпионате примут участие заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, многократные победители чемпионатов мира и Европы», — сообщают организаторы соревнований.

Отметим, что по результатам чемпионата России спортсмены будут награждены в личном зачете, а регионы — в командном. Следить за результатами соревнований в режиме онлайн можно на странице в соцсети.

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