В Челябинской области стали известны победители этапов Кубка России по сноуборду

Соревнования в дисциплине «борд-кросс» завершились на ГЛК «Солнечная долина»

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершились третий и четвертый этапы Кубка России по сноуборд-кроссу, собравшие сильнейших райдеров страны из 12 регионов. Домашняя трасса не помогла южноуральцам завоевать медали, однако дала им возможность получить соревновательную практику и подготовиться к более ответственным стартам, сообщает пресс-служба ГЛК «Солнечная долина».

В текущем горнолыжном сезоне ГЛК «Солнечная долина» стал как никогда востребован представителями разных видов спорта. Едва ли не каждую неделю на южноуральских склонах проходят соревнования по фристайлу и сноуборду в различных дисциплинах: хафпайпе, слоупстайле, кроссу. В этот раз в Миасс прибыли лидеры сборной России по борд-кроссу.

«Трасса отличная, каждый год строители ее улучшают, дорабатывают. В целом на „Солнечной долине“ приятно тренироваться, и мы всегда с радостью приезжаем на соревнования. Вчера выпало много снега, соревнования немного сдвинулись: ждали, пока почистят трассу. Результатом я довольна», — рассказала победительница соревнований Кристина Пауль из Красноярского края.

Кубок России. ГЛК «Солнечная долина» (Миасс)

13 марта, 3-й этап

Женщины

1. Пауль Кристина (Красноярский край / Кемеровская область).

2. Паршина Александра (Магаданская область / Красноярский край).

3. Локтева-Загорская Кристина (Санкт-Петербург).

Мужчины

1. Донских Даниил (Камчатский край).

2. Генин Евгений (Московская область).

3. Дильман Даниил (Новосибирская область / Красноярский край).

К сожалению, подняться на пьедестал представителям Челябинской области не удалось. Домашняя трасса не помогла им завоевать медали. Зато южноуральские спортсмены получили соревновательную практику и возможность состязаться с лидерами сборной России.

В женском турнире не было равных лидеру национальной команды, участнице зимних Олимпийских игр Кристине Пауль из Красноярского края. Она финишировала первой как на третьем, так и на четвертом этапе Кубка России. Причем обладателями серебряной и бронзовой медалей в обоих случаях стали те же спортсменки: второе место у Александры Паршиной, третье — у Кристины Локтевой-Загорской.

Соревнования мужчин получились более упорными. В первый день турнира победу одержал Даниил Донских с Камчатки, во второй — Арсений Томин из Московской области. Два серебра в активе Евгения Генина.

Кубок России. ГЛК «Солнечная долина» (Миасс)

14 марта, 4-й этап

Женщины

1. Пауль Кристина (Красноярский край / Кемеровская область).

2. Паршина Александра (Магаданская область / Красноярский край).

3. Локтева-Загорская Кристина (Санкт-Петербург).

Мужчины

1. Томин Арсений (Московская область / Красноярский край).

2. Генин Евгений (Московская область).

3. Донских Даниил (Камчатский край).

Напомним, что 4 марта на ГЛК «Солнечная долина» прошел Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине ски-кросс. В нем выступили сильнейшие спортсмены России и Беларуси. Победителями состязаний стали Игорь Омелин из Аши и Полина Рябова из Санкт-Петербурга.