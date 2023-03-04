Игорь Омелин и Полина Рябова — победители Кубка Евразии по фристайлу

Соревнования в дисциплине ски-кросс прошли на ГЛК «Солнечная долина»

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершился Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Победителями соревнований стали Игорь Омелин из Аши и Полина Рябова из Санкт-Петербурга. Состязания сильнейших фристайлистов России и Беларуси посетили около 15 тысяч зрителей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Начались состязания с предварительных заездов в формате Round Robin. В них спортсмены в зависимости от занятых в заездах мест получали бонусные очки. Атлеты, набравшие наибольшую сумму баллов, выходили в полуфинальные заезды. Среди мужчин лучше других выступил единственный представитель Челябинской области на турнире Игорь Омелин. В аналогичных состязаниях среди женщин лучшую сумму баллов набрала Полина Рябова из Санкт-Петербурга.

Накануне старта решающих заездов за медали болельщиков и гостей приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент Федерации фристайла России Алексей Курашов и президент Национального парка спорта, туризма и отдыха «Тургояк» Олег Сиротин.

«На ГЛК „Солнечная долина“ мы собрали лучших спортсменов России и дружественных стран. Благодарен Федерации фристайла России за постоянную поддержку и доверие нашему региону проводить такие зрелищные соревнования. Мы любим лыжи и сноуборд, развиваем наши горнолыжные курорты. Приятно видеть так много зрителей, спасибо вам за поддержку. И отдельные слова благодарности адресую спортсменам за тот праздник, который они нам дарят», — отметил Алексей Текслер.

Ближе к решающим заездам болельщиков на ГЛК «Солнечная долина» становилось все больше. По словам организаторов соревнований, в общей сложности Кубок Евразии посетили около 15 тысяч зрителей. Они и стали свидетелями яркой победы южноуральского спортсмена. Игорь Омелин уверенно победил в полуфинале, а затем выиграл и финальный заезд.

«На Кубках мира в „Солнечной долине“ не удавалось завоевать медаль. А здесь наконец-то одержал победу. Безумно рад и счастлив. На родной земле, при такой классной поддержке зрителей я просто не имел права выступить плохо», — отметил после финиша Игорь Омелин.

Кубок Евразии — 2023. Мужчины:

1. Игорь Омелин (Челябинская область).

2. Кирилл Сысоев (Красноярский край).

3. Андрей Герасимов (Санкт-Петербург).

4. Артем Набиулин (Ленинградская область).

В аналогичных состязаниях среди женщин вне конкуренции была действующая чемпионка России Полина Рябова из Санкт-Петербурга.

«Так здорово выступать при таком большом количестве зрителей! Сегодня было непросто победить, девочки навязали серьезную борьбу. Только на последних трамплинах, почти на финишной прямой удалось вырвать победу», — рассказала Полина Рябова.

Кубок Евразии — 2023. Женщины:

1. Полина Рябова (Санкт-Петербург).

2. Наталья Шерина (Ленинградская область).

3. Екатерина Мальцева (Санкт-Петербург).

4. Елизавета Понкратова (Красноярский край).