В Челябинской области пройдут гонки по бездорожью «Уральская засада»

В этом году экстремальные заезды пройдут в экстрим-парке «Ивлева гора»

Завтра, 8 апреля, в экстрим-парке «Ивлева гора» (Сосновский район) пройдут пятые любительские внедорожные соревнования «Уральская засада». Участникам состязаний предстоит преодолеть водные и грязевые преграды в различных категориях заездов — «Спорт», «Стандарт», «Туризм», «Леди», для них подготовлена трасса «Внедорожный слалом», сообщают организаторы гонок.

Гонки «Уральская засада» по традиции открывают новый сезон для гонщиков-экстремалов. В этом году внедорожное событие пройдет на новой локации в экстрим-парке «Ивлева гора» (в 3 км от Челябинска).

«Будет разыграно множество призов от партнеров мероприятия среди зрителей и спортсменов, каждый желающий сможет почувствовать себя участником, пройдя тест-драйв на внедорожниках», — сообщает клуб любителей бездорожных гонок Offroad74, один из организаторов мероприятия.

Участникам предстоит выступить в гонках различных категорий — «Стандарт», «Туризм», «Леди», «Спорт», «Экстрим». Для них подготовлены трассы и спецучастки «Внедорожный слалом» и «Джип-триал». Кроме того, будет организована новая грузовая категория «Трак» для участников колесной формулы 4×4 и 6×6 — это пробная категория, для участников которой будет подготовлен лайтовый трак-триал.

«Уральская засада — 2023». Программа мероприятия:

8:00—10:30 — Регистрация участников, техническая инспекция

11:00 — Торжественное открытие

11:20 — Заезд категорий «Спорт» и «Экстрим» (GPS-ориентирование, разминка)

11:30 — Заезд категории «Стандарт», «Туризм» и «Леди» (внедорожный слалом)

13:00 — Финиш первого заезда категорий «Спорт» и «Экстрим»



14:00 — Старт второго заезда для категорий «Спорт» и «Экстрим»

16:00 — Завершение заездов для категорий «Стандарт», «Туризм» и «Леди»

16:10 — Старт третьего заезда (внедорожный слалом) для категорий «Спорт» и «Экстрим»

17:30 — Финиш категорий «Спорт» и «Экстрим»

17:40 — Старт заезда «Трак-триал» (грузовая категория)

18:30 — Завершение гонки

19:00 — Награждение, закрытие мероприятия

Возрастное ограничение: 6+