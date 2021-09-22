В Челябинске на месте бывшей городской свалки проведут гонки с препятствиями

В легкоатлетических забегах ECO RACE смогут принять участие все желающие

На территории рекультивированной городской свалки в южноуральской столице 25 сентября пройдет массовое спортивное мероприятие — гонка с препятствиями ECO RACE, которую проведет Федеральный экологический оператор. Организаторы в честь окончания работ приглашают всех желающих попробовать свои силы в преодолении 5-километровой трассы с 20 препятствиями.

Спортивное мероприятие по своему формату похоже на «Гонку героев». Разница лишь в количестве препятствий и протяженности трассы. Участие в «Экологической гонке», по замыслу организаторов, даст возможность южноуральцам проверить свою ловкость, силу, выносливость и умение работать на команду.

«Мы завершили рекультивацию городской свалки и готовы предоставить жителям Челябинска обновленную территорию. Всех участников гонки ждут стартовые наборы с брендированными футболками, полевая кухня, медаль каждому финишеру, яркие фотографии, а также море драйва, крутых эмоций и новых друзей», — отмечают организаторы ECO RACE.

Участники состязаний смогут выступить в гонке как в личном зачете, так и в командном (от четырех человек). Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Зарегистрироваться на гонку можно на сайте по ссылке.

Напомним, что челябинская городская свалка эксплуатировалась 70 лет, за это время сформировался крупнейший в Европе подобный объект. Сложность рекультивации заключалась в том, что свалка находилась в границах города в 0,7 км от жилой застройки и в 2 км от реки Миасс. Работы по рекультивации начались в 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Это крупнейший в России объект по площади рекультивации — в полезное использование возвращена территория площадью 74,5 га.