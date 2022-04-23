Джипы грязи не боятся — в Челябинске завершились экстремальные триал-гонки

В «Апрельской засаде» приняли участие 20 сильнейших экипажей

В экстрим-парке «Кемма» в Челябинске стартовал новый сезон для любителей гонок в классе джип-триал. Это уже четвертые подобные соревнования. В этом году на старт экстремальных заездов вышли 20 экипажей из Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областей, а также гостей из Республики Башкортостан, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Церемония открытия мероприятия стартовало с подробного инструктажа. Руководитель гонки Алексей Бартенев скрупулезно и подробно рассказывал гонщикам о правилах проведения соревнований и особенностях трассы. Неоднократно при этом подчеркивая, что главное в таких гонках не результаты и даже не участие, а безопасность участников.

«Да, здесь нет больших скоростей, но сами по себе спецучастки сложные для прохождения. Перевороты машин здесь не редкость. И гонщики прежде чем стартовать, должны были внимательно прочитать правила проведения гонки и регламент соревнований. Нужно было им еще раз напомнить об основных правилах турнира, донести до них, что риск в данном случае лучше исключить», — объяснил Алексей Бартенев.

Участникам предстояло пройти непростые испытания по заранее оборудованным секторам, в каждом из которых заболоченные и водные участники, ямы и рвы, крутые горки и крутые холмы. Уже на параде открытия по сосредоточнным взглядам гонщиков стало ясно, что они здесь не любопытства и забавы ради. У каждого из них свой настрой, амбициозные цели и задачи на гонку. Среди них замечаем колоритного персонажа с раритетным шлемом. Казалось бы, зачем он ему, если в гонках нет суперскоростей и нет никакого риска столкнуться с соперником.

«Это глубокое заблуждение для тех, кто не знает, что такое триаловые гонки. На своем примере могу вспомнить как минимум три раза, когда шлем меня выручал. Во время прохождения трассы в машине тебя так болтает, что можно получить серьезную травму головы, если находишься без защитной экипировки. У меня мотоциклетный шлем, третий сезон на нем выступаю. А сам он где-то с 60-70-х годов, „старичок“ уже», — сообщил Максим Медведев, участник гонок в классе D2.

Среди участников «Апрельской засады» оказались уже опытные и искушенные гонщики, многие из них не первый год участвуют в подобных мероприятиях. Среди них, например, экипаж «Legends» из Башкортостана. Но оказались в одном ряду с ними и неопытные гонщики и даже автоледи. Галина Иванова впервые участвует в подобных триаловых гонках. В прошлом году она была заявлена как штурман, а в этом приняли решение заявиться как основной водитель.

«Мурашки по коже, волнение охватило. Не хочется ударить в грязь лицом. Я знакома с особенностями трассы, поэтому и есть небольшие переживания. Самое сложное — пройти спецучастки. Ставлю перед собой задачу выступить не хуже других и получить массу позитива и адреналина», — сообщила Галина Иванова корреспонденту ИА «Первое областное».

Справились с прохождением спецучастков далеко не все, но в большинстве своем триалисты показали свой высокий уровень и класс. По словам одного из организаторов гонок Сергея Журманова, впереди у автогонщиков насыщенный событиями сезон. «Апрельская засада» стала для них первым и крупным официальным стартом. Впереди — новые гонки и испытания на крепость духа и выносливость.

Фото: Юлия Неструева, Виталий Визаулин.