В Магнитогорске проведут гонки на картах с реактивными двигателями

В городе металлургов нашли увлекательный способ приобщить детей и молодежь к аэронавтике и ракетостроению

Проект «Реактивная лаборатория» из Магнитогорска выиграл президентский грант в размере 4,6 млн рублей на обучение детей и молодежи созданию летательных аппаратов. Согласно информации на сайте Фонда президентских грантов, занятия подразумевают постройку и запуск стратосферных зондов, а также создание гоночных автомобилей с ракетными двигателями и проведение гонок с их участием.

Занятия начнутся уже в марте. На первом этапе участники изучат теорию воздухоплавания и основы реактивного движения. Затем приступят приступят к моделированию и сборке шаров-зондов. С мая по октябрь зонды с различной аппаратурой запустят в стратосферу на высоту 24 километра и вернут обратно на парашютах определением места посадки через спутниковую систему навигации.

С мая начнутся мастер-классы по основам аэродинамики и подготовка к проведение экспериментов в аэродинамической трубе. В это же время команды приступят к моделированию и сборке пульсирующих реактивных двигателей различных конфигураций. Их протестируют с применением разных видов топлива, испытают на стендах, после чего установят на карты (простейшие гоночные автомобили) и проведут гонки.

«За рулем будет сидеть пилот-испытатель, одетый в огнестойкую одежду, защитный шлем и систему защиты шеи от перегрузок. Пилот будет находиться внутри сваренной из труб клетки безопасности, а от двигателя будет отделен листом огнестойкой стали и асбеста. При заездах будет учитываться лучшее время прохождения прямой трассы, а также максимальная скорость. Участники проекта будут в стартовых командах при запуске двигателей», — говорится в описании проекта.

Планируется, что за время реализации проекта знания в области аэронавтики получат около 500 детей и подростков, 50 студентов и 20 представителей взрослой молодежи.