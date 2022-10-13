В Челябинской области пройдет фестиваль экстремальных гонок

Соревнования состоятся 15 октября в «Солнечной долине»

В Челябинской области 15 октября на курорте «Солнечная долина» пройдет фестиваль экстрима и любительских гонок на внедорожных мотоциклах Moto Kvadro Fest 2022. На соревнованиях выступят около 120 спортсменов, сообщает региональный Минспорт.



Гонки на эндуро-мотоциклах пройдут для любителей в 4 классах на трассах различного уровня сложности. Заезды на квадроциклах проводятся в двух дисциплинах. Каждому участнику выдается карта местности с отметками, которые он должен пройти, победителем становится самый быстрый участник.



Для гонок подготовлен маршрут протяженностью около 50 километров по окрестностям курорта «Солнечная долина». Предварительная регистрация и дополнительная информация о стоимости участия доступны на сайте фестиваля.



Полное расписание фестиваля:

8:00–10:30 — регистрация;

10:30–10:45 — предстартовый брифинг;

12:00 — старт;

16:30 — закрытие выезда на следующий круг;

17:00 — финиш последнего участника;

18:00 — награждение.



Возрастное ограничение: 12+

