В Челябинской области 4 июня на курорте «Солнечная долина» состоится фестиваль экстрима и любительских гонок на внедорожных мотоциклах «Light Enduro Racing: на рубеже». Вход на соревнования для зрителей свободный, сообщает региональный Минспорт.
Для фестиваля подготовлено несколько трасс разной сложности. В гонках смогут принять участие как новички, так и более опытные райдеры. Трассы отличаются протяженностью и рельефом.
Регистрация на мероприятие проводится на сайте или в день гонки с 08:00 до 10:30 у ресторана Sunny Valley. Старт мероприятия — в 11:30, в 17:00 — награждение. Зрителей также ждут розыгрыши призов от партнеров мероприятия, зажигательные сеты от диджея.
Напомним, что в прошлом году в Челябинске прошел этап Кубка России по автокроссу. В соревнованиях приняли участие сильнейшие гонщики Урала и Сибири. Также автомобили «Урал» примут участие в Международном ралли «Шелковый путь». Гонка стартует в июле в Астрахани и финиширует через 4380 километров в Москве.
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