Автогонщики закроют сезон на Кубке Челябинской области по автокроссу

Соревнования пройдут 15 октября на трассе экстрим‑парка «Кемма»

В Челябинской области на территории экстрим-парка «Кемма» состоится закрытие автомобильного сезона: 15 октября пройдут кроссовые открытые региональные состязания. За награды и кубок будут бороться гонщики в пяти классах гонок, сообщают организаторы мероприятия.

«У вас снова будет возможность погрузиться в мир скорости, жесткой бескомпромиссной борьбы и незабываемых эмоций под названием автомобильный кросс», — обещают представители региональной федерации автомобильного спорта.

Самые юные участники состязаний выступят на гонках класса «Д3-Мини». В лично-командных соревнованиях за Кубок Челябинской области пройдут гонки в дисциплинах «Супер 1600», «Д2Н», «Д2К» и «Д3».

Торжественное открытие соревнований — 15 октября в 13:30. По окончании состоятся парад участников и отборочные заезды. Финальный блок запланирован на 17:30. Во время проведения гонок зрителей ждет развлекательная программа с призами и сюрпризами от организаторов и партнеров соревнований.

В текущем летнем сезоне на территории экстрим-парка «Кемма» прошло несколько знаковых состязаний по автоспорту. Среди них гонки на внедорожниках на RFS-Russia Ural, этап Кубка России по автокроссу, Кубок Челябинской области по джип-триалу «Апрельская засада».

Возрастное ограничение: 12+