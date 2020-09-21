В Челябинской области прошли всероссийские старты по маунтинбайку

Хорошие результаты показали спортсмены из Копейска.

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Всероссийские соревнования по маунтинбайку состоялись в Челябинской области. Кубок России, первенство и чемпионат России прошли в поселке Слюдорудник, близ Кыштыма. Спортсмены школы олимпийского резерва № 2 из Копейска показали хорошие результаты в каждом из соревнований.

«В Кубке и первенстве России по маунтинбайку вновь лидерские качества продемонстрировала Эльвира Хайруллина. Она одержала победу в дисциплине кросс-кантри. В аналогичных состязаниях среди юниоров второе место заняла Диана Богданова из той же копейской СШОР-2. Еще одно серебро нашей команде принес Александр Бабюк, ставший вторым среди старших юношей», — сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

На чемпионате и первенстве страны Эльвира Хайруллина выиграла гонку кросс-кантри короткий круг. Два «золота» в первенстве среди юношей получил Александр Бабюк. Серебряные медали в первенстве среди девушек завоевали Валерия Криницына и Софья Мустафина. В копилке копейских спортсменов также бронзовая медаль в первенстве среди юношей, ее получил Егор Маш. Кроме того, бронзу получила команда спортсменов, участвовавшая в эстафете.